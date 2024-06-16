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剛和解狄鶯又出事！孫安佐秀謎樣手勢　用胸衝撞記者險釀衝突

孫安佐和經紀人攜帶一把瓦斯火槍現身信義區夜店。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐和經紀人攜帶一把瓦斯火槍現身信義區夜店，還狂比謎樣手語。（圖／翻攝自孫安佐IG）

圖文／CTWANT

資深藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，其近期脫序行為接連不斷，不久前才因為在泰國呼麻鬧事而被逮捕。而孫安佐回到台灣後，在直播中表達了對父母的不滿，近日父子間關係才剛和緩，孫安佐又被直擊帶著瓦斯火槍出現在信義區的夜店，甚至還用胸部衝撞拍攝的媒體記者，險些釀成衝突。

根據《中時新聞網》的報導，一名自稱是孫安佐的經紀人於15日晚間，在臉書上發布消息，「今晚大約11點，我會帶孫安佐去信義區的夜店酒吧走走，歡迎大家來拍照合影」，並且留下了聯絡方式，還在IG上貼出了全副武裝的自拍照片，附文「準備好出發了，老闆的要求，等等就會去信義的店酒吧，裝備齊全。」

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隨後孫安佐身穿白色襯衫，戴著墨鏡，在凌晨時分現身信義商圈，而他一旁的經紀人也確實配戴了一把瓦斯火槍，引起了路人的關注，現場也有媒體對於孫安佐的行為進行提問，但孫安佐始終保持沉默，由他的經紀人代為回答，「今天晚上只是來這裡休息的。」他的朋友再次強調，今天他沒有打算回答媒體的問題。

此外，孫安佐的經紀人也透露，最近孫安佐有意研發他的火槍，並在外面進行新火槍的實地測試，他們計畫拍攝完畢後會發布相關的影片，且孫安佐最近也在研發一些冷兵器，他們預計在8月30日、31日及9月1日舉辦一個公益慈善活動，展示最近研發的火槍和冷兵器，希望能對世界做出貢獻。

不過孫安佐遇到前來要求合照的民眾時，態度都十分友善，不僅一起拍照，還不斷擺出各種動漫人物的標誌性手勢，看起來心情相當不錯，但是過程中，孫安佐一度用胸部衝撞拍攝的媒體記者，險些釀成衝突。

事實上，孫安佐日前在泰國吸食大麻，私闖民宅被逮，種種脫序行為的消息傳回台灣後，引發了社會的廣泛關注，而後孫安佐也指責父親孫鵬「偷雞摸狗」，媽媽狄鶯則抱怨與孫鵬的家人發生爭執，甚至氣憤地表示要與孫鵬離婚，直到近期一家人的關係才又緩和。

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