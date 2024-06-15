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鳳梨自爆「框了金髮泰國妹」：貴但很配合！　眾人一看照片笑了

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）直率敢言的個性以及強烈的個人風格而受到關注，年初宣布與交往4年的女友歐菈結婚，婚後也經常不吝在社群上曬出夫妻倆的甜蜜日常，羨煞許多粉絲。近期，夫妻倆帶著員工前往泰國旅遊，鳳梨突然在臉書上自爆「框」了一名泰國女子，貼出了與對方的親密合照，貼文底下吸引網友熱烈迴響。

▲鳳梨自爆在泰國框了當地人，仔細一看就是歐菈。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

▲鳳梨經常在臉書分享與老婆的日常。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

鳳梨13日在臉書上發文認了：「昨晚不小心喝多了…結果框了一個泰國的…」，稱讚對方中文說得很流利，還能說一些台灣話。接著繼續表示「我打算框6天，但是價格不太親民，可是配合度高...」。仔細一看，原來他旁邊的人不是別人，正是老婆歐菈，照片中可以看到歐菈一頭金色長髮，還特地戴了特殊顏色的隱形眼鏡，對著鏡頭比出臉頰愛心，夫妻倆的情趣閃瞎一大票網友。

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▲鳳梨自爆在泰國框了當地人，仔細一看就是歐菈。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

▲鳳梨自爆在泰國框了當地人，仔細一看就是歐菈。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

底下有網友幽默留言「結果她（指歐菈）也發文：釣到一粒熱帶水果」，逗樂許多人，有人開玩笑表示「這個太貴了不划算」，鳳梨則爆笑附和「CP值超不高…」。鳳梨這幾天在泰國旅遊，除了曬出旅遊照以外，15日發文抒發心情「人生中最不開心的事，就是沒有辦法做自己想做的事」，並附上了一張與老虎的合照，貼文下方湧入許多人送上鼓勵。

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