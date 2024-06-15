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開公司不為當老闆　楊大正爆「和〈島嶼天光〉有關」：這產業沒人要碰

記者蔡琛儀／台北報導

滅火器樂團在本屆金曲獎一舉入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳樂團獎、年度歌曲獎，今（15日）在台北流行音樂中心開唱，也是他們出道以來首場5000人大型演出，為符合演唱會「人生就像一場一鏡到底的電影」的主旨，團隊也特地請來許多金馬電影御用的「當代電影配樂大師」盧律銘製作影片配樂，並分成四個段落，象徵每首歌曲在人生不同的階段的意義。

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

他們直到安可時才終於和歌迷說話，團員看到台下滿場5000人都感動不已，在唱〈晚安台灣〉前，楊大正感性說：「2015年我們為何開公司？不是因為想當老闆，是因為全世界都知道你唱〈島嶼天光〉，這個產業沒有人會碰沒有中國市場的藝人...」話還沒說完，台下就爆出巨量的歡呼聲，

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隨後他也說：「沒關係，這樣沒有比較偉大，我們只是想要這一切繼續而已，我們會繼續走下去，只要有你們就會繼續走下去。」並透露接下來公司的新計畫，除了年底的火球祭，也將和其他廠牌合作在北流附近開設Live house。

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼上起鼓手柯光、吉他手宇辰、貝斯手皮皮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

而楊大正上個月也親自前往中山南路參加「青鳥行動」，並聽到現場有管樂團演奏〈晚安台灣〉，讓他超級感動，「它是我2008年寫的歌，台灣很重要，喜歡台灣就會勇敢地用自己的方式保護它，告訴大家它有多重要，不用怕別人抹黑你，我要謝謝臨時聚集在中山南路上的管樂老師，提醒我們這個初衷。」在〈晚安台灣〉唱完後，背景更打上：「望你順遂，台灣！」

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