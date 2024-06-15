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韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Apink主唱鄭恩地15日在台灣大學體育館舉行亞洲巡迴粉絲見面會「Eunji's Bookstore」台北站，繼首爾場之後，她來到台北開了2號店，除了分享作為歌手鄭恩地的心路歷程，也分享作為演員、作為一般人的小故事。現場也佈置得像書房一樣溫馨的舞台，讓PANDA（官方粉絲）開心與她近距離互動並享受充滿魅力的現場表演，她更跟上潮流挑戰了Energy的16蹲，臉不紅氣不喘，展現驚人體力。 

▲▼▲▼韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次。（圖／D-SHOW提供）

▲Apink恩地寵粉清唱中文歌。（圖／D-SHOW提供）

恩地15日活動上演唱多首經典歌曲包括〈All For You〉、〈像個孩子一樣〉、〈Simple is the best〉、〈About Thirty〉等，並回憶起以前來台時曾經唱過的華語歌，現場即興清唱〈小幸運〉、〈那些年〉，唱完隨即害羞表示「我居然在無伴奏的情況下唱了這麼長，真的流了好多手汗。」歌曲展現了她的音樂才華，也見證她一路走來的成長與蛻變。

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▲▼▲▼韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次。（圖／D-SHOW提供）

▲▼Apink恩地16蹲，完全不喘再蹲一次。（圖／（圖／D-SHOW、讀者提供）

▲▼韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次。（圖／讀者提供）

超寵粉的恩地現場客製作專屬飯捲，並邀請幸運粉絲品嚐她的料理手藝，更挑戰起最近很紅的reels挑戰「16蹲」，舞蹈實力堅強的恩地，不虧是女團出身，不止輕鬆的挑戰成功，還邊比愛心跟YA的手勢，更被粉絲起閧再挑戰一次，相當於挑戰了「32蹲」，展現她驚人的體力。

這次見面會對鄭恩地來說意義非凡，多次來台的她，一直對台灣粉絲有著深厚的感情，此次活動不僅是她與台灣PANDA難得相聚，更是她向大家展示多元魅力的一個平台，不忘跟台粉約定下次的相見。

▲▼▲▼韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次。（圖／D-SHOW提供）

▲Apink恩地期待下次再與粉絲見面。（圖／D-SHOW提供）

除了恩地個人的活躍，Apink在4月19日發布了新單曲和MV〈Wait Me There〉來慶祝成團13周年這個重要的里程碑， 並計劃在2024年下半年推出新的音樂作品。她們的持續努力和多樣化的活動讓粉絲充滿期待，請持續多多關注。

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Apink恩地, 恩地

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