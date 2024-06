韓星加入16蹲！Apink恩地超猛「邊比愛心邊跳」　不喘再蹲一次

記者吳睿慈/台北報導

南韓女團Apink主唱鄭恩地15日在台灣大學體育館舉行亞洲巡迴粉絲見面會「Eunji's Bookstore」台北站,繼首爾場之後,她來到台北開了2號店,除了分享作為歌手鄭恩地的心路歷程,也分享作為演員、作為一般人的小故事。現場也佈置得像書房一樣溫馨的舞台,讓PANDA(官方粉絲)開心與她近距離互動並享受充滿魅力的現場表演,她更跟上潮流挑戰了Energy的16蹲,臉不紅氣不喘,展現驚人體力。

▲Apink恩地寵粉清唱中文歌。(圖/D-SHOW提供)



恩地15日活動上演唱多首經典歌曲包括〈All For You〉、〈像個孩子一樣〉、〈Simple is the best〉、〈About Thirty〉等,並回憶起以前來台時曾經唱過的華語歌,現場即興清唱〈小幸運〉、〈那些年〉,唱完隨即害羞表示「我居然在無伴奏的情況下唱了這麼長,真的流了好多手汗。」歌曲展現了她的音樂才華,也見證她一路走來的成長與蛻變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Apink恩地16蹲,完全不喘再蹲一次。(圖/(圖/D-SHOW、讀者提供)



超寵粉的恩地現場客製作專屬飯捲,並邀請幸運粉絲品嚐她的料理手藝,更挑戰起最近很紅的reels挑戰「16蹲」,舞蹈實力堅強的恩地,不虧是女團出身,不止輕鬆的挑戰成功,還邊比愛心跟YA的手勢,更被粉絲起閧再挑戰一次,相當於挑戰了「32蹲」,展現她驚人的體力。

這次見面會對鄭恩地來說意義非凡,多次來台的她,一直對台灣粉絲有著深厚的感情,此次活動不僅是她與台灣PANDA難得相聚,更是她向大家展示多元魅力的一個平台,不忘跟台粉約定下次的相見。

▲Apink恩地期待下次再與粉絲見面。(圖/D-SHOW提供)



除了恩地個人的活躍,Apink在4月19日發布了新單曲和MV〈Wait Me There〉來慶祝成團13周年這個重要的里程碑, 並計劃在2024年下半年推出新的音樂作品。她們的持續努力和多樣化的活動讓粉絲充滿期待,請持續多多關注。