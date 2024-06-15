祈錦鈅懶理大外宣爭議「有些人討厭和平」！　網紅開酸：講狗屁話

記者劉宛欣／綜合報導

藝人祈錦鈅近日發出多篇到中國大陸旅遊的貼文與照片，被質疑是收錢做大外宣的一員，她對此不以為然，發文反擊「有些人就是討厭和平，人家越開心他就越不開心」，宣稱希望世界和平、人人互相理解體諒，對此，網紅半調子文青忍不住發文開炮，批評「到底在講什麼狗屁話？」

▲祈錦鈅不畏外界批評，持續更新旅遊文。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）

祈錦鈅近日接連在大陸上海、杭州等地打卡，大方表示：「來參加浙台沒有政府支持推不動的合作的培訓營。」對於近日波特王的爆料，她表示自己從小便經常往返兩岸，但對於今年的情況感到困惑，並指出：「有些人就是討厭和平，人家越開心他越不開心。」還說希望大家都好都開心，夢想是世界和平，人人互相體諒。

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▲半調子文青批評祈錦鈅。（圖／翻攝半調子文青臉書）

半調子文青平時以製作各種幽默迷因聞名，也經常不吝透過社群平台發表時事立場與看法，15日他截圖祈錦鈅的貼文，相當不以為然地批評「到底在講什麼狗屁話？！」直言「哪天有人欺負你，我也罵你幹嘛不跟他和平相處？人家吃你豆腐很開心，你幹嘛不開心？」認為中國大陸方面三不五時的威脅，才是破壞和平的行為。

底下也吸引許多網友附和表示「一堆人喜歡用一些似是而非的正向思考來包裝自己的智障行為」、「她整篇不就在講她自己嗎？她就是討厭和平，看不慣台灣好的那種人啦！」、「現在是不是就要開始洗他們所謂的和平共處這件事情了」、「拐著彎把別人說的一文不值，好凸顯出她聖女的地位」，還有人提到她先前去加拿大生孩子一事「小孩跑去加拿大生，然後跟在台灣的人講這種幹洨話」。