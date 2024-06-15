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白冰冰遇愛情騙子　坦承花錢不手軟把主持費都賠了

記者葉文正／台北報導

白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，邀請金曲歌后曾心梅及金曲歌王黃文星帶來金曲歌曲對唱「夢中的情話」，也擔任節目導師選秀，跟歌手蔡佳麟、郭忠祐、謝宜君、藍如潔、曾昱嘉、陳思瑋、蔡亞露、尤娜等人進行一連串的發燒金曲秀，要讓觀眾聽得如癡如醉。

▲白冰冰(左二)表示常常把主持費賠進去。（圖／民視提供）

▲白冰冰(左二)表示常常把主持費賠進去。（圖／民視提供）

主持人白冰冰表示每一集的演出，都是讓她絞盡腦汁的企劃，也謝謝幾十年來經營的好人脈，讓團隊都能配合她的天馬行空，信手拈來的好點子，也能夠執行出來，她說為了讓觀眾有好節目看，真的花錢不手軟，笑說常常把自己的主持費都墊進去。這一次不只是讓觀眾聽好歌，也為了6月15日的警察節，上演一段反詐騙呼籲的短劇「愛情騙子」，陽帆飾演女兒們全被愛情詐騙，而傷透腦筋的爸爸，逗趣又搞笑的內容，要讓觀眾看節目也能吸收反詐騙的資訊。

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▲白冰冰(左二)表示常常把主持費賠進去。（圖／民視提供）

▲黃文星(左)藉唱歌紓壓。（圖／民視提供）

歌手曾心梅表示很久沒有到民視的節目演唱，很開心白冰冰邀請讓她可以一次遇到這麼多歌手，特別還和黃文星一起對唱，知道黃文星選秀節目出道以來也轉戰戲劇圈發光發熱，很開心這次可以跟他對唱 ，心情是兢兢業業的，沒想到近距離接觸發現黃文星舞台魅力十足，歌唱實力雄厚，很開心這一次跟他合作，也期待接下來能夠在節目中再帶來不一樣的歌曲陪伴觀眾。

忙碌演出民視8點檔《愛的榮耀》的黃文星，也受邀上節目，他表示在戲劇中壓力不小，很開心可以透過唱歌舒壓，而且跟前輩曾心梅合唱，首次對唱就默契十足，覺得非常的開心。

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