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周星馳推抖音劇《金豬玉葉》賺1.27億！　粉絲曝超真實評價

記者王靖淳／綜合報導

香港喜劇天王周星馳日前宣布和抖音合作，聯合經營「九五二七劇場」，並於本月2日推出首部微短劇《金豬玉葉》，雖然突破千萬人的播放量，不過劇迷的評價卻很兩極，有人甚至批評該劇「星味」不足，如今首集的真實收益也隨著觀眾討論度而曝光了。

▲周星馳。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

▲周星馳日前宣布和抖音平台合作。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

綜合陸媒報導，《金豬玉葉》已於6月2日下午5時正式上線，第1季共24集，首集時長約6分鐘，一播出就吸引超過3100萬的觀看人次，粗估淨賺3000萬元人民幣（約新台幣1.27億元）。雖然有網友寫下「好看」、「就喜歡看這種短劇」的稱讚評論，不過也有人持相反意見，認為劇情不但普通，甚至不相信是周星馳出品的，吐槽表示「節奏太快」、「完全看不下去」。

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▲周星馳短劇《金豬玉葉》千萬人搶看。（圖／翻攝自微博／整點電影）

▲周星馳首部出品的抖音短劇《金豬玉葉》。（圖／翻攝自微博／整點電影）

《金豬玉葉》的監製為易小星，導演是馬史。該劇由史元庭、夏若妍主演，以網路詐騙案為故事的主軸背景，講述在台灣律師事務所實習的「葉小萊」，因雙胞胎姐妹在網路上被騙感情，使她踏上追兇之路，前往大陸找尋嫌疑人「朱浩」，但她卻在過程中發現，對方的身分遭人冒用、真兇另有其人。

▲（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲網友評價相當兩極。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

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