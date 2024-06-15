解婕翎計劃上海拍片收「死亡威脅」！　怒曬截圖：一堆激烈發言

記者王靖淳／綜合報導

網紅波特王最近發文爆料，大陸將邀請台灣網紅到當地免費拍片、觀光，消息一出引發網友討論，也讓不少近期曾到大陸旅遊的網紅受到質疑。為此，女星解婕翎昨（14）日才發文透露，月底將去上海拍片，沒想到貼文一出卻有網友私訊她寫下死亡威脅。

▲解婕翎平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

透過解婕翎今（15）日在IG限動分享的對話可見到，有名網友私訊問她為什麼要去中國，甚至還威脅說：「最好不要讓我在台北遇見妳，要不然我會殺了妳。」為此，解婕翎轉發截圖後無奈表示，她發現這波獵巫行動出現不少激烈發言，因此想呼籲大家還是要保持理性。

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▲解婕翎自爆收到死亡威脅。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

緊接著，解婕翎又秀出對方的另段對話內容。透過截圖可見到，該網友聲稱是小學生，並向她道歉，同時也解釋，自己是被其他網友影響，所以才有如此激烈的言論，甚至還拜託解婕翎別報警。為此，解婕翎傻眼表示：「為什麼每次發言有問題，都說自己是小學生？」

▲解婕翎透過Threads分享網友私訊的內容。（圖／翻攝自Threads／dollshin）

事實上，解婕翎昨（14）日發文分享，之前就規劃好本月底要到上海拍片，不過因為看到最近網路上討論的議題，她坦言覺得自己的運氣有點差，同時也擔心會被這次的風波燒到。貼文曝光後，不少網友紛紛留言給她意見，「低調去、低調回來」、「錯開這個時間點，日後再發布影片」。

▲解婕翎發文透露月底計畫去上海拍片。（圖／翻攝自Threads／dollshin）