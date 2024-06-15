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「BamBam曾暗戀TWICE娜璉」愛得太明顯　她笑出來：全公司都知！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體GOT7泰籍成員BamBam擁有幽默感，在演藝圈人緣極佳，他所主持的網路節目《Bam House》經常邀請大咖嘉賓出演。最新一集裡，他邀來女神TWICE娜璉，曾是JYP娛樂旗下藝人的他，練習生時期與女方多有交集，過去曾自爆暗戀過娜璉，兩人首度在節目合體，聊起他的青澀愛意，娜璉大笑表示「本來練習生時誰喜歡誰是被禁止的，但BamBam就是非常公開，所有公司職員都知道。」

▲Bam Bam曾自爆暗戀TWICE娜璉。（圖／翻攝自YouTube）

▲BamBam曾自爆暗戀TWICE娜璉。（圖／翻攝自YouTube）

BamBam曾經自爆小時候單戀娜璉，這段故事原委在近日終於被揭曉，會喜歡上女方的原因為娜璉當時很疼他，「一個漂亮姊姊這麼疼我，我就不自覺得喜歡上了」。BamBam那時候年紀非常小，大家都把這件事都做可愛又好笑的事情看待，甚至會起鬨鬧他。

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▲BamBam害羞到不敢直視娜璉。（圖／翻攝自YouTube）

▲BamBam害羞到不敢直視娜璉。（圖／翻攝自YouTube）

娜璉笑喊自己其實有察覺BamBam的心意，「當我進去錄音室時，孩子們會逗他（BamBam）、開玩笑似地推著他」，對於BamBam的感情，她一直都沒放在心上，「直到有一次，我才想說這孩子真的是真心的嗎？」當時剛練完舞回家，她走出公司已經到巷口子，突然想起鞋子丟在公司裡，沒想到，BamBam用光速般的速度衝回公司拿鞋子，才真正感受到BamBam暗戀她。

▲▼「Bam Bam曾暗戀TWICE娜璉」舉止太明顯　當事人笑出來：全公司都知道。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼娜璉笑喊全公司都知道BamBam暗戀她。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼娜璉」舉止太明顯　當事人笑出來：全公司都知道。（圖／翻攝自YouTube）

BamBam透露自己其實曾跟隊友Jackson（王嘉爾）、Mark還有BTOB的Peniel講過「我好像喜歡娜璉姐姐」，但不知道是哪位哥哥把他的心意傳開。他笑說：「那位哥哥可能是覺得我太可愛了，所以就跟大家說，大家也可能覺得很有趣又好笑，但我當時是真的滿喜歡姐姐的。」憶起當年青澀的暗戀故事，他講到害羞臉紅，反應非常可愛。

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關鍵字

BamBam, TWICE娜璉, Jackson, 王嘉爾, Mark, BTOB, Peniel

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