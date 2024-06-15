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唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

記者田暐瑋／綜合報導

45歲藝人唐治平的媽媽近日過世，他仍拒絕認屍，整起案件持續膠著，連帶喪事等後續事宜均因此受阻，他曾表示如果媽媽「失蹤1、2周就有問題」，而至今已11天，據悉他還沒有報失蹤人口。

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

唐治平5日受訪時表示，對母親「不見」一事不想大驚小怪，「（失蹤）一兩個禮拜就有問題，三個禮拜就很擔心，一個月再看看。」也不排除報案母親失蹤。但如今已11天，他仍無後續動作，據《NOWNEWS》報導，友人透露，唐治平至今未向警方報案尋人。與警方和檢察官的溝通仍在持續，但具體進展尚未明朗。

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唐治平在認屍時堅決否認遺體是母親，理由是遺體的面容與母親不符，且身著綠色衣物，稱媽媽從不穿綠色衣服。媒體人呂如中在《新聞挖挖哇》看到唐治平反應後，更傾向於相信唐治平的說法，直言如果一般人的母親失蹤，家人的反應不會像唐治平那樣，「我其實覺得你們很奇怪，為什麼不相信他？自己的兒子，當然認得出來自己的母親長什麼樣子。」

▲▼ 唐治平 。（圖／記者戴上容攝）

▲唐治平 。（圖／記者戴上容攝）

根據法律規定，淡水分局需在接獲檢察官報驗的次日起計14天內，向新北市警察局申請公告待認領，如果唐治平在公告期間內仍堅持不認，則母親遺體將在39天後正式變成「有名無主」的遺體。在台灣仁本工作多年的白雲大方表示，唐治平若有點不方便，他願意伸出援手，白雲表示：「這點我還做得到，人難免有不方便的時候。」


 

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