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柯煒林帥氣外型被SM乳膠衣束縛　女主角梁湘華被綁目擊他卡到陰

記者葉文正／台北報導

電影《破浪男女》今天舉行記者會，電影也即將在28日上映，導演楊雅喆現場說說驚人事實，「柯煒林跟他們嚴肅又專業，又看不到彼此，因為柯煒林從開拍就是穿著SM乳膠衣，湘華也好奇誰演UBER DICK，甚至兩人之前都沒有碰到，直到最後一場戲，才讓湘華看到柯煒林長相。」梁湘華也大笑一度以為柯煒林是工作人員。

▲▼柯煒林出席電影破浪男女記者會，左為導演楊雅喆。（圖／記者李毓康攝）

▲柯煒林出席電影破浪男女記者會，左為導演楊雅喆。（圖／記者李毓康攝）

港星柯煒林這次的演出相當匪夷所思，「我演的是UBER DICK(外送猛男)，導演給我要求很高，SM皮衣塑膠衣要穿十幾二十分鐘，拍的時候挺有趣的，第一次看到這畫面很奇妙，緊張倒是還好，因為我個性比較皮一點，雖然戲裡要把湘華舉起來，不過她很輕，我扛起來就還OK，至於打繩結(SM繩縛)是有跟老師學習，來台灣每天都在學繩結，但我記性不好，所以打法我已經忘光，拍攝時回家就綁我自己腳練習，主要怕湘華會受傷，所以綁縛的戲，整整拍了三天。

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▲▼梁湘華出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲梁湘華飾演富二代。（圖／記者李毓康攝）

梁湘華也說：「被綁時只要皮膚處在麻的狀況就要立刻說，因為也怕有永久性的神經傷害，老師常常會要我動一動，幸好我們都很健康，最後煒林有被脫掉膠衣，但我拿下眼罩前就開始在落淚，而且他哭得比我慘，我在想說他人好好，真是很好的工作人員還陪我哭，工作人員還願意陪我演戲。」也才正式看到男主角的長相，相當戲劇化。

▲▼柯煒林出席電影破浪男女記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯煒林繩縛學很久。（圖／記者李毓康攝）

導演楊雅喆說，劉主平跟吳慷仁有巨大的秘密，也有很多親密戲，「親密指導會跟枕頭先作一次，再跟女生做一次，慷仁再跟枕頭做一遍，最後讓彼此熟悉自己的身體，他們在家裡就準備好，因很多肢體動作比《富都青年》難。柯煒林一開始是管夾娃娃機的人，結果他演的時候夾娃娃機突然玻璃碎裂，現場小孩嚇到，但他卻敬業完成，沒有猶豫。」

梁湘華則自我介紹，在戲中是殯葬業的富二代，是那種裡面很熾熱，外面很壓抑的霸道總裁，但是對於繩縛的性愛戲，她也稱讚柯煒林力道剛好，所以她受傷很少。導演補充：「乳膠衣要抹潤滑油才能穿，也有特殊保養的方法，當時學縛身，也要他學整套打法，讓他都學下來，乳膠衣不只難穿，身體也幾乎百分之99都會被貼住，他有一度缺氧，有給他氧氣機。」

柯煒林也說，幸好沒有到太不舒服，只是做某些動作時，會感受到那邊(DICK)的存在。並表示穿乳膠衣不能穿內褲，幸好拉拉鍊時沒有摩擦，看起來很性感，衣服是按照人體線條設計。坦承比潛水衣還難穿，衣服也是訂做的，才會爽，如果卡到陰會痛不欲生。

柯煒林拍戲時也是吃盡苦頭，透露穿膠衣時一度不能呼吸，頭套脫下來後，也不想帶回去，之前曾暈倒過，「很多人擔心我，我也不敢再撐下去，吸了氧氣瓶再去作，也嚴重爆汗，在我身邊常常有一灘水，都是我的汗。」

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吳慷仁, 楊雅喆, 劉主平, 破浪男女

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