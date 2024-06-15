小孟老師／6月15日星座運勢　巨蟹「運氣好賺大錢」設立退休計畫

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：設立交通補貼
感情：保持情感互動
財運：意外收穫金錢
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：發放年度獎金
感情：建立共同回憶
財運：意外之財入帳
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：員工獎勵計畫
感情：共同慶祝勝利
財運：橫財天降大喜
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：魔羯
【土象星座】
工作：提供心理諮詢
感情：一起參與義工
財運：發財機會頻現
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：提供醫療保險
感情：互相增進感情
財運：突然發財致富
幸運色：金色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：安排家庭活動
感情：尊重彼此信仰
財運：額外收入驚喜
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
工作：設立退休計畫
感情：共同應對挑戰
財運：運氣好賺大錢
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：靈活工作時間
感情：分享生活智慧
財運：幸運得到橫財
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：發放節日禮品
感情：尊重彼此隱私
財運：錢財不請自來
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛
【火象星座】
工作：增加帶薪休假
感情：共同享受休閒
財運：錢財突如其來
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：提供檢查服務
感情：分享彼此成就
財運：金錢意外到手
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：增設育嬰假期
感情：共同制定規劃
財運：金錢運氣爆棚
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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