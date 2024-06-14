布萊德彼特傳「獨自過父親節」！　6子女想法曝光：和媽媽一起過

記者黃皓瑋／綜合報導

布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司在去年底落幕，但2人至今仍紛爭不斷。美國的父親節即將在16日到來，然而日前卻傳出，布裘的6名子女都無意和爸爸一起過節，布萊德彼特恐將會1個人度過父親節。

▲布裘的6名子女傳出無意和爸爸過父親節。（圖／達志影像／美聯社）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉共育有6名孩子，包含梅鐸斯（Maddox）、帕克斯（Pax）、札哈拉（Zahara）3名領養子女，以及希洛（Shiloh）、諾克斯（Knox）、薇薇安（Vivienne）3名親生子女。不過據外媒《In Touch》報導，有知情人士透露，6人都決定在父親節這天和媽媽一起過，因為他們認為裘莉才是「撫養他們的人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊德彼特近年多次遭傳與子女失和，2021年他被外媒《US》爆料，與大兒子梅鐸斯、二兒子帕克斯的關係降到冰點，幾乎沒有互動，近期則傳出他剛滿18歲的親生女兒希洛，提交了更改法定姓名的申請，將原姓氏「裘莉彼特（Jolie-Pitt）」中的彼特去掉，讓布萊德彼特感到「沮喪又不安」。

▲近期傳出希洛（右）將放棄布萊德彼特的姓氏。（圖／達志影像）