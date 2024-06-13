陽帆65歲已拿敬老卡　害羞認跟老婆Julie還有房事

記者葉文正／台北報導



65歲資深藝人陽帆與妻子Julie結婚28年，日前傳出夫妻早已分房睡，今陽帆出席綜藝節目錄影，他坦言確實跟Julie現在晚上沒有一起睡，中間隔一道牆，也吐露分房睡的原因，卻坦言仍有房事，令人嘆服帆哥仍龍精虎猛。

▲陽帆坦承65歲還有性生活。（圖／記者葉文正攝）

陽帆表示到了一個年紀，會想過自己的生活，每個人有每個人的人生，他想要晚睡，但老婆Julie則是想要早睡，才會導致夫妻結婚到後期，陽帆與Julie分房睡的狀態，不過陽帆在《超級冰冰Show》錄影時說，房間之間還是有通道，其實相隔不遠，至於誰先提出的？陽帆一陣語塞後表示「我女兒」，推給女兒Angie。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽帆坦承已跟老婆分房。（圖／記者葉文正攝）

現年67歲的陽帆保養得相當不賴，他透露都有用保養品的習慣，會跟著Julie與女兒一塊保養肌膚，也會愈面膜，他也被問到現今跟Julie還有沒有性生活？Julie現年是54歲，正是虎狼之年，陽帆被問這題表示：「有啊！」再進步一被問到房事頻率，導致陽帆害羞落荒而逃，也令人莞爾。

陽帆今天還在現場秀了一段爵士鼓，令人發現帆哥也是多才多藝，他說吊鋼絲不僅不恐怖，還很好玩，想要多吊幾次，只是錄影時間不允許，不能如願。