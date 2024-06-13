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田羽安腹痛坐博愛座「被罵沒禮貌」　站到差點暈倒：給自己拍拍手

記者蔡宜芳／綜合報導

博愛座爭議一直是社會共同關注的話題，日前又傳一名上班族女子因坐在博愛座，遭老人家飆罵，最後女子情緒崩潰自殘。而女星田羽安對此有感而發，13日於社群分享自己也曾遇過在身體不舒服的狀況下，被一位阿伯強迫讓座，「只是想說，很多人事物，不是用眼睛看的。」

▲▼田羽安不舒服坐博愛座被逼讓位。（圖／翻攝自Facebook／田羽安Anne）

▲田羽安透露自己也曾因坐博愛座被罵。（圖／翻攝自Facebook／田羽安Anne）

田羽安談到，她在學生時期因健康問題，經常需要看醫生，甚至在上課時出現過度換氣、莫名暈倒的情況，「人稱『林黛玉』，真的不是浪得虛名。但是就外表來看，根本不會知道我有多廢。」

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田羽安回憶說，有一次她放學搭公車回家，肚子痛得直冒冷汗，幾乎站不住，感覺自己快要暈厥，但是她用意志力告訴自己「不能在公車上暈倒」，於是選擇坐在了博愛座上，「在這個時候，上來了一位約莫50～60歲的長者，走到我的面前，直接大聲說：『看到不會讓座啊！年輕人不懂規矩啊！這麼沒有禮貌啊！』。」

▲▼田羽安不舒服坐博愛座被逼讓位。（圖／翻攝自Facebook／田羽安Anne）

▲田羽安小時候體弱多病。（圖／翻攝自Facebook／田羽安Anne）

田羽安當下選擇了讓座，但她表示，長者坐下後仍然繼續對她大聲念叨，「但我的耳朵跟腦子已經聽不到，只感受到身體疼痛跟暈眩無力。」最後，她靠著意志力撐到了家，「還好這回合的身體狀況算是很夠力，都想給自己拍拍手了。」

田羽安表示，很多事情並不是用眼睛就能看清的，「有些以為，真的只是自以為。」她也藉著自己的經驗呼籲：「博愛座是給需要的人，博愛怎麼變狹愛。」一番話引來許多網友贊同。

【田羽安全文】

關於博愛座的經歷。

學生時期的我，
動不動就看醫生，
掛急診打針吊點滴；
上課上一半過度換氣，
坐隔壁的男同學，
抱我直送保健室；
莫名頭暈目眩，
直接眼前一片白的暈倒。

以上這些，都是日常。
人稱「林黛玉」，
真的不是浪得虛名。

但是就外表來看，
根本不會知道我有多廢。

記得有一次放學，
搭公車回家時，
整個人腹痛冒冷汗，
根本站不住，
感覺就快要暈厥，
但意志力跟自己說：
「千萬不可以在公車上暈倒！」
於是我坐在博愛座，
就這樣硬撐著。

在這個時候，
上來了一位約莫50～60歲的長者，
走到我的面前，
直接大聲說：
「看到不會讓座啊！
年輕人不懂規矩啊！
這麼沒有禮貌啊！」

當然，我讓座了。
我還記得他坐下時，
依然繼續大聲的對我念著，
但我的耳朵跟腦子已經聽不到，
只感受到身體疼痛跟暈眩無力。

最後意志力戰勝，
一路撐到站，
沒有暈倒在地，
還好這回合的身體狀況算是很夠力，
都想給自己拍拍手了

只是想說，
很多人事物，
不是用眼睛看的。

以為看到的就是事實？
就是全部？

有些以為，
真的只是自以為。

#博愛座是給需要的人
#博愛怎麼變狹愛

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田羽安, 博愛座

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