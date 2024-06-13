吳慷仁疑問「橡皮筋有3根毛」　高捷秒解18禁答案

記者許逸群／台北報導

藝人吳慷仁與高捷今（13日）出席新劇《塑膠花》宣傳記者會，分享拍攝經歷。特別的是，劇中有個場景在情趣用品店，吳慷仁笑說：「印象很深刻，有看到一個橡皮筋，上面有3根毛，我不曉得那要⋯⋯？」殊不知，一旁的高捷瞬間解答，讓全場超驚訝。

▲《塑膠花》主演高捷與吳慷仁。（圖／記者黃克翔攝）

吳慷仁於劇中與女主角李沐在情趣用品店有多場對戲，吳慷仁透露，該店是向真正的店家所借用。他笑說，某次看到一個「物品」覺得很納悶，「我就很好奇，而且要賣1百多塊。後來有Google，是一個真的有用的東西。」沒想到一旁的高捷突然說出：「羊眼圈。」讓吳慷仁瞪大眼睛直呼：「你怎麼知道！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當全場驚呼時，高捷老神在在地說：「我們也年輕過啊。」更自嘲國中就已知道該物品的用途。至於被問「有無使用過」，他則笑說：「我沒用過。因為不需要！」高捷瞬間化身老師上起「健康教育」，讓吳慷仁佩服驚嘆：「你怎麼什麼都知道！」

▲▼高捷與吳慷仁在劇中有不少對手戲。（圖／記者黃克翔攝）

吳慷仁和高捷早在《狂徒》就曾合作過，但當時沒太多交集，這次有大量對手戲，還一起逃亡。在《塑膠花》劇中，吳慷仁和高捷在獄中結識，性格一冷一熱，有段相知相惜的江湖情誼。