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關韶文砸50萬做正顎「豬頭腫臉⭢型男」　崩潰暴哭血淚內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

知名YouTuber關韶文（關關）為了解決多年來牙齒咬合不正的困擾，去年2月花費50萬進行正顎手術及牙套療程。他將手術過程與恢復期間的痛苦經歷，紀錄成他的第三本新書《再痛也要勇敢成全自己》，希望鼓勵有同樣困擾自卑、不被外界肯定的朋友「過程也許很痛，時間會帶走痛苦，換來的成果，就是自己更愛自己、更尊敬自己，所以讓我們都勇敢成全自己一次吧！」

▲▼關韶文推出新書《再痛也要勇敢成全自己》。（圖／時報出版提供）

▲關韶文去年動正顎手術，一度因剛術後的豬頭腫臉樣崩潰。（圖／時報出版提供）

關韶文從小就知道自己的下顎骨比較突出，也就是所謂的「戽斗」，他舉例在學期間，很多無心的玩笑、打鬧，有時候一走心就是一輩子，後來拍照時，關韶文總是用大笑、張嘴、嘟嘴的表情，或戴上口罩來掩蓋比別人明顯多一大截的下巴。且長久下來因為牙齒錯位，造成他胃食道逆流、胃酸過多，也因為骨頭位置跟著往外長，導致他有鼻中膈彎曲、鼻子過敏、黑眼圈過深等問題。

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手術後的恢復期間，關韶文經歷了無止盡的痛苦與低潮，每天都痛不欲生，無法入睡，尤其看見自己「豬頭腫臉」最極致的模樣，都讓他情緒數度失控、在家暴哭，一度陷入自我懷疑，是否做錯了選擇。但他始終樂觀相信，當痛苦隨著時間消失，自己終究會迎來那顆甜美的果實。

▲▼關韶文推出新書《再痛也要勇敢成全自己》。（圖／時報出版提供）

▲▼關韶文推出新書《再痛也要勇敢成全自己》。（圖／時報出版提供）

▲▼關韶文推出新書《再痛也要勇敢成全自己》。（圖／時報出版提供）

而他也遭受了外界的風涼話「以前比較好看！」、「我覺得你戽斗比較好看、我覺得你胖胖的比較可愛」等，但他無畏這些酸言酸語，努力拿出勇氣面對自己的人生，他堅信可以「後天」努力改變這一切，讓自己變成自己喜歡的樣子。因此他將這段經歷紀錄成書，並在去年推出了一首激勵自己的單曲〈給自己〉，希望那些攻擊在他身上的傷害，再也不要發生在其他人身上，也盼跟他有相同困擾的朋友，不要逃避自己的遺憾，有想達成的夢想就不要怯懦。而他也將在8月24日下午3點於台北汀洲金石堂舉辦新書分享會。

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