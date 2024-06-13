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YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年，未料日前開始有網友在他的Instagram留言區追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，頓時分手傳聞四起。事隔多天，女方12日因寫下「是結束也是啟程」，再度被問到「終於結束了嗎」，對此，她也回應了。

▲▼眾量級家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧感性發文。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

照片中，可以看到家寧頂著一頭濕髮，自然地披散在肩膀上，看起來十分隨興清新。她身穿淺色一字領短版上衣，不但襯托出漂亮的鎖骨線條，也完美展現了結實腹肌，纖細腰線羨煞大批女粉絲。

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▲▼眾量級家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲▼眾量級家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲▼眾量級家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧前往澎湖拍攝美照。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧下半身搭配了一件純白泳褲，斜坐在水裡，在濕身的狀態下拍出時尚大片，給人一種寧靜又唯美的感覺。她也因此有感而發地寫下，「一切從此刻開始，是結束也是啟程（澎湖最終章節篇）」，似乎在暗示前往澎湖拍攝的照片已經分享完畢。

▲▼眾量級家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧回應網友疑問。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

沒想到，有網友誤會家寧是在說感情事，便好奇地在留言區發問「終於結束了嗎？你值得更好的」，於是她連忙回覆解釋自己指的是「澎湖結束了～～～」，並附上一個眼冒愛心的圖案，心情似乎沒有受到影響。

▲家寧和Andy的感情現況備受關注。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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眾量級, Andy, 家寧

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