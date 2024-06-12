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羅志祥出道30年前夕　「挑戰新身份」宣布好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

天王羅志祥（小豬）將於7月30日推出睽違5年、出道以來的第13張專輯《舞狀元》，這張專輯是羅志祥出道將滿30週年的重要作品，並且選在他的生日當天推出。羅志祥不僅親自擔任專輯的A&R製作統籌和音樂總監，還參與了6首歌的詞曲創作和音樂製作人的工作。

▲▼羅志祥將推出睽違5年的專輯《舞狀元》。（圖／華納提供）

▲羅志祥將推出睽違5年的專輯《舞狀元》。（圖／華納提供）

專輯《舞狀元》收錄了羅志祥在過去3年間發表的6首單曲，包括他親自參與作詞的〈Trap Game〉、自省重生曲〈修羅〉、抒情感性的〈免死金牌〉、2023演唱會的主題曲〈Don’t Be Late〉、與妙莎合唱的輕甜粉紅舞曲〈有點愛〉，以及4首全新單曲。

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專輯名稱「舞狀元」概念源自古代科舉制度的選才文化，放諸現代社會，意指經過多年努力而取得成功。而小豬取其精神，以「舞」比喻各行各業及人生，習舞之人練舞即練心，無論遭遇多少困難和低谷，每個人在自己的領域除了努力，更要堅持不放棄，終究有機會能夠一舉成名，實現夢想。

▲▼羅志祥將推出睽違5年的專輯《舞狀元》。（圖／華納提供）

▲羅志祥在專輯中擔任製作統籌、製作人、詞曲創作的角色。（圖／華納提供）

小豬表示，他希望透過《舞狀元》這張專輯，能帶給聽眾和歌迷們更多的正能量，他也透露這次參與了更多製作，首次從收歌階段就開始參與，並在專輯中擔任了製作統籌、製作人、詞曲創作的角色，「除了有更多除了在舞蹈、表演之外的發揮，也有著很大的成就感，希望大家都能聽見這次的用心。」為了帶給歌迷們更多驚喜，羅志祥特別為新專輯《舞狀元》準備了完全不同於以往的獨特造型，並限時限量推出「首批精裝預購版」，此外，他也計畫舉辦簽唱會與歌迷見面。

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