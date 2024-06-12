徐佳瑩宣布「10月高雄開唱」！　嘉賓線索曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演去年11月於台北開跑後，今年三月起展開世界巡迴之旅，廣州、成都、北京站場場爆滿，今她宣布演唱會將在10月5日唱進高雄巨蛋，也是徐佳瑩第三次、睽違6年在高雄巨蛋開唱。

▲徐佳瑩10月5日唱進高雄巨蛋。（圖／亞神提供）

徐佳瑩表示，每場演唱會她總是會在固定的歌單裡增加一些小變化，讓觀眾在不同場次聽到不同的彩蛋歌曲，她對於再次在高雄開唱感到興奮並充滿期待，誓言要讓高雄的觀眾好好享受一場與眾不同的精采演出。

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徐佳瑩在台北小巨蛋分別邀請到了高爾宣、艾怡良、HUSH等嘉賓；在廣州，她與汪蘇瀧首次合唱〈行走的魚〉；在北京演唱會上，她邀請到毛不易擔任嘉賓，兩人合唱了〈芬芳一生〉，為毛不易圓了夢想。她表示，選擇嘉賓的原則首先就是一定要她真心渴望想要同台的朋友，而且新鮮感很重要，所以最好是第一次合作的，然後一定是連她自己都覺得期待的組合，目前高雄場也已經有幾位「心儀對象」。

▲徐佳瑩三度於高雄巨蛋開唱。（圖／亞神提供）

雖然巡迴演唱會還跑不到一半，但她已經有捨不得結束的感覺。每一首歌她每次都是對著不同的人唱，以及每一場不同的氣氛，都會讓她覺得好像每次都是到一個沒有去過的地方，更讓她隨時期待下一場，不知道會有什麼樣的新感受。演唱會門票將在22日開賣，詳洽ibon。