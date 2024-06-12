主動幫正妹路人拍照⋯林柏宏「詭譎表情」超毛

記者許逸群／台北報導

台劇《都市懼集》描繪都市日常潛藏恐懼的樣貌與人性陰暗面，日前發布前導視覺後引發討論，如今主視覺曝光，文案以「都市裡細思極恐 潛藏在你我身邊的幽暗惡意」，搭配許瑋甯、林柏宏、唐綺陽、邵雨薇、傅孟柏、劉品言、曾沛慈、黃河、陳妤、謝麗金、蛇丸等人驚恐且詭譎的表情，再度引發討論。

▲林柏宏主動幫美女路人拍照。（圖／CATCHPLAY+提供）

主視覺上的吸睛焦點之一，是林柏宏的詭譎笑容，劇中他熱情地主動出擊，幫美女路人拍網美照，精心設計完美拍照的角度。但詭異的笑容也笑到讓人心裡發寒，對此他透露：「我飾演在城市騎著腳踏車到處徘徊的男子，一開始以為會在城市夜晚發生浪漫邂逅的一天，但是沒想到劇情急轉直下。」

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▲黃河飾演廚師角色。（圖／CATCHPLAY+提供）

同樣有恐怖表情的黃河，此次飾演高級餐廳主廚，他提到當初對於這個劇本印象深刻：「我的餐廳是評價非常高、獲得許多網友推薦的店，卻遇到了對味道非常講究的客人，於是有了意想不到的情節！在表演上我也展現跟以往截然不同的方式。」

▲許瑋甯透露劇中情節都可能在日常發生。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，今日同步曝光首支15秒短預告「卡司篇」，影片開頭就是許瑋甯猛拍車窗、驚恐求救的表情，劇中她搭計程車遭遇恐怖詭事，情節令人發毛。她表示：「這個故事我覺得滿有趣的，它是我們日常生活中一定都會碰到的生活狀況。」

▲台劇《都市懼集》主視覺。（圖／CATCHPLAY+提供）