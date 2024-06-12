ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

記者田暐瑋／綜合報導

阿沁日前控訴Faye（詹雯婷）2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲他以前的創作，氣憤表示要提告，昔日情侶撕破臉。除了音樂火花外，兩人當年的戀情一度備受矚目，最後卻是分手收場，被問到情斷原因，阿沁也鬆口坦言：「沒有那麽適合。」

▲阿沁方考慮對Faye提告（圖／翻攝自Facebook／FIR阿沁、Faye 詹雯婷）

▲阿沁和Faye曾有一段情。（圖／翻攝自Facebook／FIR阿沁、Faye 詹雯婷）

阿沁和Faye曾有過一段戀情，2006年男女合唱《天天夜夜》陷入熱戀，隔年正式交往，他還曾公開下跪求婚，但金童玉女戀情最後告吹，團體也從此分道揚鑣。對於分手原因，阿沁事隔多年也鬆口，據《中國時報》報導，他坦言彼此在音樂上非常合拍，但溝通後發現個性沒那麼適合，「所以當時也是很OK的，還是可以工作。」兩人僅交往2年，2009年分手，也自嘲年輕太浪漫主義：「年輕人的愛情啊，那個不叫愛情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼FIR飛兒樂團。（圖／取自阿沁臉書）

▲FIR飛兒樂團。（圖／取自阿沁臉書）

阿沁日前發文控訴自創曲遭Faye盜用，擅自將大家共創的成果《蒼穹》用個人名義發行，他強調只希望女方能將大家的名字放進去以示尊重，「可惜這個署名，我一等就等了雯婷四年。」未料4年後，Faye僅當面表示，所謂「共創過程的完整版錄音」只能說明飛兒樂團當下只是在開一場「行政會議」，並非在寫歌，「阿沁、建寧，以及你們所有人當時只是在場為我個人專輯寫歌、討論、以及伴奏！！！」

最後，阿沁再度向Faye喊話，雖然雙方在這10年來不常聯繫，但不覺得彼此有何仇恨，「我不知道妳經歷了什麼、遇到了什麼？為何會變成如今的樣子？」想請對方回想當初一起熬夜玩音樂的快樂，「曾經的寫歌美好回憶，我只想問雯婷，妳真的全都忘了嗎？」

▲▼阿沁再推天后Jolin抒情經典〈妥協〉原創版。（圖／晴空未來提供）

▲阿沁。（圖／晴空未來提供）
  

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

花2年自製直升機試飛！　印度24歲青年慘遭爆頭亡

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿沁, Faye, 陳建寧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動
  2. 「情色教主」被邀伴遊！符合3門檻30萬up：小費另計 雪碧揭業界行情
  3. 防彈Jin退伍「BTS終於7人合體了」！RM吹薩克斯風迎接　粉泛淚笑出來
  4. 台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲
  5. 陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了
  6. 阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚
  7. 《腦筋急轉彎2》讓你又笑又哭的情緒朋友回來了！　史上最揪心皮克斯經典 睽違9年重磅回歸！
  8. Albee轉正面「溢出渾圓胸型」衣服包不住！　消瘦神隱2周曝超辣近照
  9. 蔡尚樺罕見硬起來「已採取法律途徑」！分手交大仔仔半年…現況曝光
  10. 小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366