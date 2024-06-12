阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

記者田暐瑋／綜合報導

阿沁日前控訴Faye（詹雯婷）2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲他以前的創作，氣憤表示要提告，昔日情侶撕破臉。除了音樂火花外，兩人當年的戀情一度備受矚目，最後卻是分手收場，被問到情斷原因，阿沁也鬆口坦言：「沒有那麽適合。」

▲阿沁和Faye曾有一段情。（圖／翻攝自Facebook／FIR阿沁、Faye 詹雯婷）

阿沁和Faye曾有過一段戀情，2006年男女合唱《天天夜夜》陷入熱戀，隔年正式交往，他還曾公開下跪求婚，但金童玉女戀情最後告吹，團體也從此分道揚鑣。對於分手原因，阿沁事隔多年也鬆口，據《中國時報》報導，他坦言彼此在音樂上非常合拍，但溝通後發現個性沒那麼適合，「所以當時也是很OK的，還是可以工作。」兩人僅交往2年，2009年分手，也自嘲年輕太浪漫主義：「年輕人的愛情啊，那個不叫愛情。」

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▲FIR飛兒樂團。（圖／取自阿沁臉書）



阿沁日前發文控訴自創曲遭Faye盜用，擅自將大家共創的成果《蒼穹》用個人名義發行，他強調只希望女方能將大家的名字放進去以示尊重，「可惜這個署名，我一等就等了雯婷四年。」未料4年後，Faye僅當面表示，所謂「共創過程的完整版錄音」只能說明飛兒樂團當下只是在開一場「行政會議」，並非在寫歌，「阿沁、建寧，以及你們所有人當時只是在場為我個人專輯寫歌、討論、以及伴奏！！！」

最後，阿沁再度向Faye喊話，雖然雙方在這10年來不常聯繫，但不覺得彼此有何仇恨，「我不知道妳經歷了什麼、遇到了什麼？為何會變成如今的樣子？」想請對方回想當初一起熬夜玩音樂的快樂，「曾經的寫歌美好回憶，我只想問雯婷，妳真的全都忘了嗎？」

▲阿沁。（圖／晴空未來提供）

