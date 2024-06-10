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52歲品冠認了身體出變化！　「1部位」嚴重衰退：小孩也傻眼

▲▼ 品冠將推出新單曲《哈囉》。（圖／種子音樂提供）

▲ 品冠將推出新單曲《哈囉》。（圖／種子音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

品冠將推出新單曲《哈囉》，是一首充滿趣味的自白歌曲，輕快曲風唱出現階段坦然接受年齡所帶來的心境變化，和現階段的自己Say Hello，6月15日他也會在「今夜老黃是在哈囉」演唱會上首次公開演唱這首新歌，他感到非常興奮，但也略感壓力，因為之前在錄音室可以不斷調整唱法錄製，但正式演出就只有一次機會，必須完美地詮釋出歌曲，期待能展現出最好的一面給歌迷。

▲▼ 品冠新歌展現了現階段的心境。（圖／種子音樂提供）

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▲▼ 品冠新歌展現了現階段的心境。（圖／種子音樂提供）

▲▼ 品冠將推出新單曲《哈囉》。（圖／種子音樂提供）

《哈囉》展現了品冠現階段的心境，歌詞幽默描繪身體變化和記憶力減退等現象，迎接生命中每一個新階段。歌詞中寫到「過目不忘變成金魚腦」、「誰把膠原蛋白偷走」等，真實地訴說生活感受到的身心變化。他也分享在錄音歌曲時，自己與歌曲中的一些共鳴、感觸：「像是最近真的覺得自己無法一心二用，也有點金魚腦，有一次打電話給家人談事情，一邊出門去銀行轉帳，結果轉帳完成到家之後才驚覺自己分神忘記取回金融卡，內心感到超崩潰！連忙聯繫客服告知金融卡忘記取走，所幸經確認後卡片尚未遺失。」

還有歌詞中所敘述的「過目不忘變成金魚腦」，品冠說記憶力下滑也讓他超有感，像是出席聚會活動時，有時碰到一些貴賓覺得很眼熟，也相談甚歡，但是突然想不起來對方的姓名，只能偷偷求助詢問旁人或透過聊天回想，真的覺得很不好意思，及有時候跟小孩聊天時，會不小心把同一件事情重複講述很多次，結果被自己的小孩吐槽：「爸爸你這件事情今天已經講過很多了。」這些身心變化影響到生活的改變，都讓品冠超有感。
 

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