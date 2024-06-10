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7天爆肥8公斤！白家綺「1個月還原」恢復25歲身材

記者許逸群／台北報導

藝人白家綺先前被拍到「腰間三層肉」的爆肥畫面令人吃驚，沒想到她最近竟然在1個月內減掉8公斤，恢復到25歲時的身材。她說，40歲過後代謝變慢，加上自己食量大，又喜歡吃甜食，但這次在無需節食的情況下成功恢復身材，讓她的老公吳東諺也非常開心，終於不用再被掃到「颱風尾」。

▲▼白家綺1個月瘦8公斤。（圖／十時塑提供）

▲▼白家綺1個月瘦8公斤。（圖／十時塑提供）

▲▼白家綺1個月瘦8公斤。（圖／十時塑提供）

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白家綺透露自己是易胖體質，曾經在去美國玩7天胖了8公斤。當時，大家都懷疑她懷上了第5胎。她解釋說，出國時容易吃高油高鹽的食物，加上喝酒，體重容易上升，尤其她特愛吃鬆餅、薯條等邪惡食物，她笑說，「如果不是當女明星，我的體重不知道會飛到哪裡去。」

現在的她養成了喝水的好習慣，每天能喝到2000cc。以前她並不喜歡喝水，但這個好習慣讓她的身體狀況有了很大改善。除此之外，白家綺愛夫心切，是老公吳東諺的頭號粉絲，她每天晚上都會鎖在電視機前看老公的戲，發現老公在鏡頭上有些腫腫的時候，會特別幫他注意飲食。

在家庭方面，白家綺平時在家照顧小孩，同時也有固定的主持工作，工作與家庭的比例分配得非常均衡。由於過去錯過了老大和老二最需要陪伴的時期，現在正值老三和老四最黏媽媽的時期，白家綺非常享受這份能陪伴孩子的幸福。她認為，這樣的生活安排讓她感到非常滿意和充實。

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