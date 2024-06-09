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VIVIZ首場海外巡演獻台灣！　拋出「世界首見」超甜模樣掀暴動

▲▼南韓女團VIVIZ來台展開巡演。（圖／優勢力娛樂提供）

▲南韓女團VIVIZ來台展開巡演。（圖／優勢力娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

韓國人氣女團VIVIZ今（9日）在台北展開首次世界巡迴演唱會的第一場海外演出，3人一開場就以全白火辣裝扮大秀小蠻腰和美腿，還跟幸運粉絲尬舞跳《MANIAC》，讓三人頻頻稱讚：「都很厲害！」更一連唱跳《Untie》、《Blue Clue》、《Rum Pum Pum》，讓全場3千名粉絲為之瘋狂。

▲▼南韓女團VIVIZ一連唱跳多首夯曲，讓粉絲陷入瘋狂。（圖／優勢力娛樂提供）

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▲▼南韓女團VIVIZ一連唱跳多首夯曲，讓粉絲陷入瘋狂。（圖／優勢力娛樂提供）

▲▼南韓女團VIVIZ來台展開巡演。（圖／優勢力娛樂提供）

信飛熱情地向台下觀眾問好，開心說道：「VIVIZ的首次世界巡迴演唱會的海外首場演出就是在台灣揭開序幕！」嚴智感性地説：「VIVIZ首次世界巡迴演唱會的名稱是《V.hind : Love 和 Tears》，因為VIVIZ自身的故事中有愛情，也有淚水！而那所有的瞬間都是跟各位一起度過。」銀河則表示：「我們今天會努力表現，現場看到這麼多觀眾真的很開心！」

演唱會途中信飛突然向現場粉絲說：「 我們要給大家看個神奇的東西。世界首見，用吸管喝水的兔子！」接著銀河便邊喝水邊對著轉播攝影機賣萌，逗得觀眾笑聲連連，信飛與嚴智也帶來「世界首見的」小貓和小熊貓喝水的畫面，可愛逗趣的模樣讓全場粉絲樂開懷。

VIVIZ透露這次特別為台灣粉絲精心準備了一些適合台灣氛圍的歌曲，嚴智表示一想到台灣就會覺得是有種朦朧惆悵感的地方，三人演唱了《鏡子》和《舞蹈》，寵粉的她們還邊唱邊拋送簽名球給幸運觀眾，VIVIZ更特別仔細看了現場粉絲用心製作的應援手幅，很多人寫著「在我心中開一槍」、「愛的子彈」讓三人笑開懷，銀河還應粉絲要求比出「1+1」小可愛的撒嬌動作，VIVIZ最後與全場觀眾合影留念，在一片歡樂的氣氛中結束了這場難忘的演唱會。

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