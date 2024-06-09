子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

記者劉宛欣／綜合報導

黃仁勳旋風襲捲全台，卻被常針對時事發表看法的臉書粉專「子迂的蠹酸齋」諷刺：「黃仁勳來台灣整天逛夜市，他知道這樣就能討好台灣人。瞧不起台灣人的文化素養」文章一出被全網罵翻，百萬網紅Cheap也透過臉書砲轟子迂，直白地罵「這傢伙沒料又愛裝」。

▲Cheap砲轟子迂。（圖／翻攝自Cheap、子迂的蠹酸齋臉書）

Cheap日前發文，截圖子迂的發文直言「笑死，這傢伙簡單說就是沒什麼料，但又愛裝，好聽點叫附庸風雅，難聽點叫假文青」，認為對方整天談藝術、文學來刷優越感，實際上沒什麼料，接著提到自己會認識子迂，是因為子迂歷史太差，他有一陣子常常貼對方的言論來糾錯，「歷史差沒關係，但高談闊論就超級爆笑」。

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▲Cheap發文。（圖／翻攝自Cheap臉書）

子迂曾痛罵美國利用國民黨，因為蔣中正幫美國打太平洋戰爭，死了很多人，最後卻還是斷交，這讓Cheap再度笑翻，解析道「中國當時沒海軍，打什麼太平洋戰爭?游泳嗎」、「中日戰爭是國民黨求美國參戰，講的好像美國被日本打，中國來幫忙一樣，當時蔣宋美齡飛了不知道幾次美國求斗內」、「美國1979年才斷交，這中間不知道輸了幾次血給老蔣，今天台灣半導體產業，美國至少占了一半功勞」。

Cheap直言「沒美國幫忙，黃仁勳也不會來台灣讓你酸啦」，他認為子迂這次亂酸也笑掉眾人大牙，並提到子迂質疑記者不問輝達戰略、藝術文化的問題，反而要問夜市什麼好吃，他笑道「靠夭，人家在逛夜市問什麼大戰略啦，要聽戰略不會去聽台大演講喔，短短幾十秒當然問什麼好吃啊！笑死！」砲火相當猛烈。