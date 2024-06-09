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小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

記者田暐瑋／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，當時和峮峮的戀情也隨之曝光，4年後的今天，峮峮仍是單身，近日KID特地帶峮峮拜月老，求到的籤詩竟精準說中峮峮的狀況，令KID相當驚訝，也讓峮峮紅了眼眶，網友見了相當心疼。

▲峮峮與小鬼因為《綜藝玩很大》相識而相戀。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲峮峮與小鬼因為《綜藝玩很大》相識而相戀。（圖／翻攝自峮峮IG）

峮峮在新一集《花甲少年趣旅行》中，KID不捨峮峮在小鬼離世多年後仍沒有新戀情，一行人決定到宜蘭某月老廟求助月老，在求籤過程中，峮峮抽到了一支深具意義的籤寫道：「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查到其內容是指「心裡最愛的那個人離開了，然後請你們要離別，難捨難分，即使要離開也要珍惜當下的美好，讓感情保持純淨跟美好，不會世俗的雜念所污染，離別後思念更加珍貴。」

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▲峮峮在小鬼離世後4年始終單身。（圖／翻攝自MyVideo）

▲峮峮在小鬼離世後4年始終單身。（圖／翻攝自MyVideo）

月老也指示「該放下這段感情並尋找新的幸福」，KID也補充：「就好好地把它收好，然後把它就是好好地放在你心中，然後現在就是可以去好好地找下一個佳偶。」此時的峮峮雖然微笑，但被不少網友發現眼眶微紅，KID也拍了拍她的肩膀，這一幕讓許多網友跟著鼻酸。

▲峮峮在小鬼離世後4年始終單身。（圖／翻攝自MyVideo）

▲峮峮求的籤詩。（圖／翻攝自MyVideo）

對此，峮峮表示神明的指示神奇且準確，人生許多事情似乎都早有安排，「很多很多事情就是早就安排好的，這是一個很特別的緣分，不管這個緣分離開了，然後留下了什麼，但我覺得就是好好地去享受這一切。」這段影片在Threads上引發討論，網友們也心疼安慰峮峮，「或許抽到這個籤，也是黃先生想告訴她的吧」、「看到她忍著堅強的樣子，希望她可以幸福」、「節目的背景音樂配的還是鬼哥的歌，整個更催淚」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）

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小鬼, 黃鴻升, 峮峮, KID

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