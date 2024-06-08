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直擊／千人舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭滿臉淚：是我的禮物

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫8日在台大體育館舉辦「Summer Letter」亞洲巡迴見面會台北站，活動分成下午與晚上兩場，3千張門票完售，發揮爆炸性的實力人氣。他下午場看到粉絲準備的驚喜蛋糕時，已經感動到泛淚，沒想到，晚上場的應援影片讓他感動到直接爆哭，用掉兩張衛生紙，情緒久久不能恢復，表示「光是可以有這樣的瞬間，能夠與大家見面就讓我覺得很感謝了」，展現感性情緒。

▲▼直擊／千名郵筒舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：。（圖／讀者提供）

▲千名郵筒舉起「我們想成為你的傘」，邊佑錫爆哭。（圖／讀者提供）

邊佑錫見面會8日一連舉辦2場活動，他下午場已經被蛋糕應援所感動，晚間當結束問答環節時，大螢幕突然播出粉絲做的影片，字幕寫著「2024年能遇見你是最幸運的事」，還剪出過去他獲得新人獎的感言畫面，當時的他哽咽坦言「試鏡落選很多次」，這一句話直接逼哭他，邊佑錫在台上哭到不能自己。

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主持人緊急遞上衛生紙，邊佑錫還是不停地擦眼淚，尤其是字幕最跳出「我們成為你的雨傘」，他爆哭到不行，他表示「下午場的時候也有驚喜，但那時候我想說我還忍得住，沒想到晚上場是粉絲寫的信（影片內容），我很感動」，他整理完情緒後，感性表示「光是可以有這樣的瞬間，能夠與大家見面就讓我覺得很感謝了」。

▲▼直擊／千名郵筒舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：。（圖／讀者提供）

▲▼邊佑錫看到粉絲的信以後沒忍住眼淚。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／千名郵筒舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：。（圖／讀者提供）

台北站是他人生首次見面會，邊佑錫誠意滿滿地說：「今天大家來到這裡，我竭盡全力展現誠意，很努力地做到了。」講到一半，他二度哽咽：「希望這個時間可以...希望今天我們共度的這一個時間，可以讓大家留下美好的回憶。」最終整理完情緒，他唱最後一首歌〈I Think I Did〉給觀眾。

▲▼直擊／千名郵筒舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：。（圖／讀者提供）

▲邊佑錫哭到滿臉眼淚。（圖／讀者提供）

事實上，邊佑錫還準備了最後手寫信給粉絲，「哈囉，郵筒們，一直很想見大家，透過見面會跟大家見面我很開心，謝謝你們一直愛著我，雖然也有疲憊的時候，謝謝你們為了我應援，就像「善宰」對我來說是個禮物，對於郵筒們今天也可以成為是禮物般的日子就好了，謝謝遠道而來的郵筒，我愛你們郵筒。」他再度登場唱著〈陣雨〉，感性說著「託大家的福度過非常幸福的時光，對我來講你們就是我的禮物」，完美結束兩場見面會。

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邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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