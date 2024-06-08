Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

▲TANK呂建忠久違在台北開唱，身體看來相當不適。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

歌手Tank消失台灣歌壇10年，今晚（8日）在台北國際會議中心開唱，門票一開賣就售罄，不過他罹患先天性心臟病，較容易喘和累，每每上場前都得先吃藥控制，先前受訪更坦言每日工作最多5小時就一定要休息，這次演出他也在台上準備椅子，據了解，現場更請來醫護人員和救護車隨時待命，以備不時之需。

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▲▼TANK呂建忠幾乎都交由台下歌迷唱。（圖／記者林敬旻攝）



他一開場演唱經典歌《專屬天使》，不過幾乎三分之二都交由台下歌迷唱，還不時撫摸胸口，令人相當憂心他身體狀況，Tank說：「台北真的很謝謝你們，其實身體有點不適，本來一開始還可以，一上來看到很多人，開始很緊張，我需要適應一下，所以把這首歌《專屬天使》給你們唱完。」透露也想透過talking讓自己適應、休息一下。

接著Tank也說：「台北場讓我太驚訝太特別，也是一件不容易的事情，曾經在這個地方跌倒了很多次，所以要想辦法站起來，雖然有點困難，但希望能夠在今天藉由上帝的榮耀，讓我順利唱完演唱會。」他表示過去其實有很多機會能在台開唱，「但對我來說很難跨出這一步，有很多年沒有站在舞台上唱歌，當然是因為我身體問題。」並預告7月將推出新專輯，現場也驚喜演唱新歌《堂吉訶德》。

而他過去受訪就曾透露因心臟問題，只能吃利尿劑控制病情，體重也因此僅剩57公斤，「喘是一定會喘，比較容易累是因為心臟的關係，體力是可以訓練的，所以我也在慢慢的訓練中。」現在都還有定期看心臟科，約兩個月到三個月回診一次。