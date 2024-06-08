網紅西西歪宣布「在馬來西亞出道了」　離婚施語庭2年…離台近況曝光

記者劉宜庭／綜合報導

網紅西西歪（Ccwhyao）出生自馬來西亞，在台灣發展多年，曾與女歌手施語庭有過一段婚姻，離婚後，他今年初回到家鄉，近日更宣布喜訊「我在馬來西亞出道了」，正式在當地主持並製作綜藝節目。

▲西西歪宣布在馬來西亞出道。（圖／翻攝自西西歪臉書）



回憶起10年前前往台灣求學的日子，當時西西歪並未想過會出道，「而台灣在這10年給我了很多的發展機會，十年了，反而在馬來西亞發展是陌生的。」他坦言：「我的妹妹員工們都會教訓我，跟我說馬來西亞當紅的是誰，其實有時候是自己不敢回到馬來西亞發展，怕根本沒有屬於自己的機會。」

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如今，西西歪今年較多時間在馬來西亞，逐漸增加了當地的觀眾群，也認識了許多優秀的創作者。他認為馬來西亞的創作者各有特色，非常厲害，未來的發展潛力無限。

▲西西歪推出新綜藝節目。（圖／翻攝自西西歪臉書）



西西歪強調，要在馬來西亞做媒體是一個挑戰，尤其是語言的多樣性讓節目製作更具難度。然而，他對馬來西亞的創作者圈子充滿信心，相信未來5年，這個圈子將達到新的高度。

西西歪表示，他將把在台灣學到的經驗應用在節目上，特別是即將推出的綜藝節目《種族奇事》，希望這個節目能夠成為馬來西亞主流的綜藝節目，並為馬來西亞的媒體圈貢獻自己的力量，「這是我之後的目標和方向！」

▲西西歪年初宣告「再見了台灣」，認了沒買回程機票。（圖／翻攝自西西歪臉書）

▲施語庭、西西歪2020年8月結婚，後來在2022年6月證實離婚。（圖／翻攝自施語庭、西西歪IG）