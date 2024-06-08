ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

記者陳芊秀／綜合報導

前AV女優三上悠亞於2023年滿30歲生日後正式引退，現在轉型藝人活躍於綜藝節目，發展副業相當成功。她昨日（7）在網路節目登場，談及過去SKE48偶像時期被外洩「激吻照」，驚爆：「我被陷害了。」

▲▼三上悠亞驚爆「激吻照」內幕。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞活躍AV界8年引退，現在轉型藝人仍相當活躍。（圖／翻攝自X）

三上悠亞本名鬼頭桃菜，2009年以本名加入女團「SKE48」Team S成員，更被看好成為人氣偶像，然而2013年被爆出醉酒與傑尼斯男星手越祐也喇舌激吻的照片，踩雷女團禁愛令，隔年（2014）4月從女團畢業，2015年改出道拍AV，轟動娛樂圈。她在AV界將近8年，人氣與銷量堪稱天后級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三上悠亞驚爆「激吻照」內幕。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞曾以本名鬼頭桃菜加入偶像女團SKE48，當時與傑尼斯男星手越祐也舌吻照外洩，引發爭議。（圖／翻攝自X）

說起女團偶像時期，三上悠亞表示：「坦白說，我在偶像時期是個超級問題兒童。」她當時覺得當上偶像就滿足了，沒有意識到偶像工作的專業，還跟粉絲私下交往，接著說道，受到一個派對咖男生的邀請，參加在東京港區舉辦的派對，心情興奮之際，還與某位男子「激烈親吻」，她說：「那不是一個輕率的親吻。沒有一定的感覺是無法親吻的不是嗎？我並不是隨便親吻的。」

然而激吻照外洩，三上悠亞驚爆，當時拍下照片的人，竟然是邀她去派對的男生，並說：「我像是被陷害了。」

▲▼三上悠亞驚爆「激吻照」內幕。（圖／翻攝自X）

▲三上悠亞驚爆「舌吻照」內幕。（圖／翻攝自X）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

推薦閱讀

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

三上悠亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／邊佑錫「起床鈴聲」太犯規！低音砲霸氣：不起床要搔癢癢囉
  2. 林美秀拖病體到靈堂上香　王彩樺哽咽擔心邱瓈寬身體
  3. 《地娛室》4人聯手整羅PD慶生！　「見他淚灑現場」跟著哭…全場爆笑
  4. 網紅西西歪宣布「在馬來西亞出道了」　離婚施語庭2年…離台近況曝光
  5. 直擊／邊佑錫「三段式飛吻」全場瘋掉　成人吻戲害羞：我內心澎湃
  6. 「賣場男子」突蹲著不動！貝童彤PO照羞爆　認了超尷尬：恥力極高
  7. 三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！
  8. 峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！
  9. Apink恩地遭騷擾544次提告！　女私生被判刑「竟不認罪提上訴」
  10. 直擊／邊佑錫「臉只有18cm」私密尺寸全公開！比例超完美全場暴動

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366