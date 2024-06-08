三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

記者陳芊秀／綜合報導

前AV女優三上悠亞於2023年滿30歲生日後正式引退，現在轉型藝人活躍於綜藝節目，發展副業相當成功。她昨日（7）在網路節目登場，談及過去SKE48偶像時期被外洩「激吻照」，驚爆：「我被陷害了。」

▲三上悠亞活躍AV界8年引退，現在轉型藝人仍相當活躍。（圖／翻攝自X）

三上悠亞本名鬼頭桃菜，2009年以本名加入女團「SKE48」Team S成員，更被看好成為人氣偶像，然而2013年被爆出醉酒與傑尼斯男星手越祐也喇舌激吻的照片，踩雷女團禁愛令，隔年（2014）4月從女團畢業，2015年改出道拍AV，轟動娛樂圈。她在AV界將近8年，人氣與銷量堪稱天后級。

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▲三上悠亞曾以本名鬼頭桃菜加入偶像女團SKE48，當時與傑尼斯男星手越祐也舌吻照外洩，引發爭議。（圖／翻攝自X）

說起女團偶像時期，三上悠亞表示：「坦白說，我在偶像時期是個超級問題兒童。」她當時覺得當上偶像就滿足了，沒有意識到偶像工作的專業，還跟粉絲私下交往，接著說道，受到一個派對咖男生的邀請，參加在東京港區舉辦的派對，心情興奮之際，還與某位男子「激烈親吻」，她說：「那不是一個輕率的親吻。沒有一定的感覺是無法親吻的不是嗎？我並不是隨便親吻的。」

然而激吻照外洩，三上悠亞驚爆，當時拍下照片的人，竟然是邀她去派對的男生，並說：「我像是被陷害了。」

▲三上悠亞驚爆「舌吻照」內幕。（圖／翻攝自X）

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