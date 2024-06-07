訪問／邊佑錫訪台「衝超市買水果」　婉拒蓄鬍羞認：我是純情派～

記者吳睿慈／台北報導

男神邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅， 戲劇播畢後，他隨即展開亞洲巡迴見面會，6日提早抵達台北為了活動做準備，並於7日接受台灣媒體採訪，他透露6日先去吃了火鍋嚐遍美食，「聽說台北水果很好吃，然後我很喜歡吃水果，還去了超市買很多水果，只是還沒機會吃」，熱愛吃食物的他，還反問記者「可以推薦我食物嗎」，相當熱情。

▲邊佑錫抵台後衝超市買水果，他之前來台時還有買鳳梨酥當伴手禮。（圖／藝凱娛樂提供）



邊佑錫7日在飯店接受採訪，對於粉絲向來寵粉的他，對於記者也很親切，主動詢問「可以推薦美食嗎」，現場你一言我一語推薦「臭豆腐」，他驚訝地婉拒「我會害怕」，但在聽到地瓜球、煎餃等食物後，他露出滿意笑容，表示有機會想吃吃看，過去曾因工作兼旅遊來前往高雄，他回想：「我記得是靠近海的城市，有去吃了海產，還買了很多鳳梨酥當伴手禮回去給朋友。」

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▲邊佑錫受訪時驚訝自己在機場的高人氣。（圖／藝凱娛樂提供）

6日搶先抵台引起追星潮，邊佑錫表示「昨天在機場非常驚訝，不只在韓國，連海外粉絲通過看作品而知道我，覺得很驚喜，我還看到一位粉絲背著我，我覺得非常有趣。」他也分享抵台後嘗試吃了火鍋跟炸甜不辣，大喊很好吃。

過去的作品都擁有純情形象，邊佑錫被問及本人是否純情派？他笑著回答：「因為我只要投入的時候就會很投入，是的，我是純情派。」但想了一下，他又補充：「可是我也有比較粗獷跟Man的一面喔！」當被追問舉例，他露出神秘笑容：「現在沒辦法當場舉例。」

▲邊佑錫受訪時認證自己純情派。（圖／藝凱娛樂提供）



邊佑錫《背著善宰跑》演完後，劇本邀約量暴漲到10到20倍，關於接下來選擇戲劇的規劃，他說，「我很喜歡浪漫愛情片，那時候在讀《善宰》劇本就覺得有共鳴，我很喜歡，不論是奇幻、反派或愛情都可以，但因為我個人很喜歡浪漫愛情片，所以也有可能選擇這種類型。」被問到演個粗獷角色留鬍子呢？他大笑拒絕「鬍子不行！」