ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／邊佑錫訪台「衝超市買水果」　婉拒蓄鬍羞認：我是純情派～

記者吳睿慈／台北報導

男神邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅， 戲劇播畢後，他隨即展開亞洲巡迴見面會，6日提早抵達台北為了活動做準備，並於7日接受台灣媒體採訪，他透露6日先去吃了火鍋嚐遍美食，「聽說台北水果很好吃，然後我很喜歡吃水果，還去了超市買很多水果，只是還沒機會吃」，熱愛吃食物的他，還反問記者「可以推薦我食物嗎」，相當熱情。

▲▼訪問／邊佑錫抵台後「衝超市買水果」　羞認：我是純情派也有man味～。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫抵台後衝超市買水果，他之前來台時還有買鳳梨酥當伴手禮。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫7日在飯店接受採訪，對於粉絲向來寵粉的他，對於記者也很親切，主動詢問「可以推薦美食嗎」，現場你一言我一語推薦「臭豆腐」，他驚訝地婉拒「我會害怕」，但在聽到地瓜球、煎餃等食物後，他露出滿意笑容，表示有機會想吃吃看，過去曾因工作兼旅遊來前往高雄，他回想：「我記得是靠近海的城市，有去吃了海產，還買了很多鳳梨酥當伴手禮回去給朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼訪問／邊佑錫抵台後「衝超市買水果」　羞認：我是純情派也有man味～。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫受訪時驚訝自己在機場的高人氣。（圖／藝凱娛樂提供）

6日搶先抵台引起追星潮，邊佑錫表示「昨天在機場非常驚訝，不只在韓國，連海外粉絲通過看作品而知道我，覺得很驚喜，我還看到一位粉絲背著我，我覺得非常有趣。」他也分享抵台後嘗試吃了火鍋跟炸甜不辣，大喊很好吃。

過去的作品都擁有純情形象，邊佑錫被問及本人是否純情派？他笑著回答：「因為我只要投入的時候就會很投入，是的，我是純情派。」但想了一下，他又補充：「可是我也有比較粗獷跟Man的一面喔！」當被追問舉例，他露出神秘笑容：「現在沒辦法當場舉例。」

▲▼訪問／邊佑錫抵台後「衝超市買水果」　羞認：我是純情派也有man味～。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫受訪時認證自己純情派。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫《背著善宰跑》演完後，劇本邀約量暴漲到10到20倍，關於接下來選擇戲劇的規劃，他說，「我很喜歡浪漫愛情片，那時候在讀《善宰》劇本就覺得有共鳴，我很喜歡，不論是奇幻、反派或愛情都可以，但因為我個人很喜歡浪漫愛情片，所以也有可能選擇這種類型。」被問到演個粗獷角色留鬍子呢？他大笑拒絕「鬍子不行！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李榮浩演唱會遇暴雨：像高壓洗車XD　濕身遭拱脫掉..他無言「正好洗澡？」

推薦閱讀

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邊佑錫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王淨冤親債主找上門：好恨啊！　《鬼才》耍廢「從頭尷尬到腳」
  2. 訪問／邊佑錫訪台「衝超市買水果」　婉拒蓄鬍羞認：我是純情派～
  3. 56歲邱淑貞同框女兒沈月！　「零修圖真實狀態」被讚：比女兒美
  4. 港劇夫妻楊茜堯、羅子溢變叔嫂「保持距離」　要求劇組安排分房休息
  5. 女神賈永婕罕見帶公婆現身　兩女兒也頂逆天長腿盯場
  6. 徐若瑄靈堂陪摺蓮花！　2度緊抱邱瓈寬：好好照顧身體
  7. 李妍瑾被爆每月負債才離婚　曬前夫「轉帳30」截圖：很煩耶
  8. 張學友3月才取消演出「賠償住宿、交通」　歌迷讚：最有誠意賠償
  9. 藍心湄怒被亂報　今天發聲明指出三條件曝光
  10. Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶回松岡茉優…緋聞傳6年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366