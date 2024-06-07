ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／Tyson Yoshi求婚女友成功！　牽手曬巨鑽：She said yes

記者陳芊秀／綜合報導

29歲香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）7日宣布求婚成功！他與女友Christy相識超過10年，交往6年，在加拿大開唱時在舞台上向女友求婚，並曬出戴在女友無名指巨鑽，配文「She said yes!」

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲Tyson Yoshi求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tyson Yoshi於加拿大時間6日，在The Vogue Theatre演唱會舞台上，正式向女友求婚。演唱會進行至尾聲時，女友Christy驚喜登場，他突然單膝下跪，拿出戒指當場求婚，兩人都忍不住落淚，並且在觀眾歡呼聲中擁吻。

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲▼Tyson Yoshi。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

▲Tyson Yoshi演唱會尾聲驚喜求婚，女友答應後感動落淚。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

綜合港媒報導，Tyson Yoshi與女友Christy相識10年之久，當時在一起的契機，是因為家族旅行中感到無聊，兩人聊天說話，相約回港時接機，兩人隨後開始約會。Christy也是小有名氣的網紅，IG擁有超過11萬粉絲追蹤，小倆口時常放閃。

Christy在IG限動曬出Tyson Yoshi演唱會上求婚的照片，且正臉入鏡，並PO文「I said yes」，回應喜訊。

▲▼Tyson Yoshi女友限動更新「I said yes」。（圖／翻攝自IG）

▲Tyson Yoshi女友限動更新「I said yes」。（圖／翻攝自IG）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Tyson Yoshi

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Toyz販毒入監還沒滿月！　又因直播爆料網美「壞壞」被起訴
  2. 孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine
  3. 獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」
  4. 何超蓮深V禮服下滑「渾圓雙球」掉出！穿衣看鏡頭…一退後全看光
  5. 丁噹化身「最美老師」現身校園！　共演30學生成畢業神曲
  6. 大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程
  7. 快訊／李沇熹結婚4年「宣布懷孕了」！　預產期在9月
  8. 洪百榕女兒上高中！甜美曬自拍「顏值跟不上我媽」　網驚呼：寶妹長大了
  9. 黃嘉千淚眼現身靈堂致哀！　八點檔男星不捨邱瓈寬：她消瘦很多
  10. 快訊／Tyson Yoshi求婚女友成功！　牽手曬巨鑽：She said yes

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366