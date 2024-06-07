快訊／Tyson Yoshi求婚女友成功！　牽手曬巨鑽：She said yes

記者陳芊秀／綜合報導

29歲香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）7日宣布求婚成功！他與女友Christy相識超過10年，交往6年，在加拿大開唱時在舞台上向女友求婚，並曬出戴在女友無名指巨鑽，配文「She said yes!」

▲Tyson Yoshi求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tyson Yoshi於加拿大時間6日，在The Vogue Theatre演唱會舞台上，正式向女友求婚。演唱會進行至尾聲時，女友Christy驚喜登場，他突然單膝下跪，拿出戒指當場求婚，兩人都忍不住落淚，並且在觀眾歡呼聲中擁吻。

▲Tyson Yoshi演唱會尾聲驚喜求婚，女友答應後感動落淚。（圖／翻攝自Instagram／tysonyoshi）

綜合港媒報導，Tyson Yoshi與女友Christy相識10年之久，當時在一起的契機，是因為家族旅行中感到無聊，兩人聊天說話，相約回港時接機，兩人隨後開始約會。Christy也是小有名氣的網紅，IG擁有超過11萬粉絲追蹤，小倆口時常放閃。

Christy在IG限動曬出Tyson Yoshi演唱會上求婚的照片，且正臉入鏡，並PO文「I said yes」，回應喜訊。

▲Tyson Yoshi女友限動更新「I said yes」。（圖／翻攝自IG）

