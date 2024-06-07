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蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

記者劉宜庭／綜合報導

網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）近日解僱進10年的老員工蘿拉（林沛蓁），並委託萬國法律事務所發表聲明，強調該員工行為涉及不法。對此，導演李又宗分析認為，情況可能相當大條：「我認為會動用到『萬國法律事務所』這麼大的律師團隊，那就代表事情可能蠻嚴重的。」

▲▼蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎解雇10年員工蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

李又宗認為，網紅公司與一般公司不同，通常員工人數不多，但彼此關係深厚，特別是那些從默默無名陪伴網紅成長的員工，更是無比珍惜。他接著以網紅館長的知名老員工小宇來舉例：「出包事蹟超多，網路有各種小宇的懶人包，但他任勞任怨、始終陪伴在館長身邊，加班熬夜也是無怨無悔，所以館長罵歸罵，給小宇薪水還是挺不錯的，甚至還配了豪車給他。」

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李又宗認為，明星級網紅通常是善良的人，因為不善良很難走得久，而善良的人往往會將身邊的人經營成雙重關係，例如把朋友當員工，或將員工當作家人。然而，這種「雙重關係」，在商業中是很忌諱的，因為容易感情用事，無法理性面對商場現實，李又宗以自身為例，他現在經營公司非常小心，員工就是員工，只談錢與工作，不經營私交。

▲▼七月半（蔡哥,廉傑克曼,蔡阿嘎 ,馬叔叔,Howhow）專訪。（圖／記者張一中攝）

▲蔡阿嘎（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎這次請到知名「萬國法律事務所」來切割蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書、資料照）

李又宗認為蔡阿嘎此次動用「萬國法律事務所」的律師團隊，顯示事件可能涉及內部創業、偽造文書、陰陽合約或公司名義融資借錢：「而且總數應該超過想像。」他接著推測：「一個陪了自己超過十年的老員工，都已經快當作家人來看待了，如今卻要動用國內知名律師事務所來協助切割，可見老員工是犯下了多大的錯。」

最後，李又宗寫下自身看法，不禁感嘆：「人在江湖漂，那有不挨刀，只是創業路上不但要忍受千刀萬剮，更難過的是，出賣你的人，往往都是你最親近的人。

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