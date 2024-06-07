蔡阿嘎開除蘿拉「律師事務所超大咖」　網曝驚人價碼：殺雞用屠龍刀

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎昨日（6）晚間發出律師聲明，宣佈解雇元老級員工蘿拉，且提及對方有不法行為，影響公司利益。聲明公開後引發各界揣測，同時網友注意到是透過「萬國法律事務所」擬定，更有人提及價碼。

▲蔡阿嘎昨日發聲明開除元老級員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

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蔡阿嘎工作室一紙律師聲明震驚網路，且眾人注意到出自萬國法律事務所。PTT網友留言「哇！萬國耶」、「這種事找到萬國不便宜吧」，有人接觸過該事務所「萬國好貴，之前有問過」、「萬國法顧欸，殺雞用屠龍刀」，更有網友稱「著名的貴……，趙建銘的台開好像就是請他們辯護，花了一百多萬（2006的物價）」，接著推測「應該跟帳務有關吧？不然出動萬國也太猛」。

▲蔡阿嘎律師聲明出自萬國法律事務所。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

萬國法律事務所是台灣相當知名的律師事務所，現任國防部部長顧立雄曾是該事務所的資深合夥律師。事務所客戶幾乎為知名人士，包括知韓文化協會董事長藍祖蔚、新北國王主力後衛林書豪、街口支付創辦人胡亦嘉、家登精密工業股份有限公司、藝人徐若瑄的老公李雲峰等。