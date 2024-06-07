ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡阿嘎開除蘿拉「律師事務所超大咖」　網曝驚人價碼：殺雞用屠龍刀

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎昨日（6）晚間發出律師聲明，宣佈解雇元老級員工蘿拉，且提及對方有不法行為，影響公司利益。聲明公開後引發各界揣測，同時網友注意到是透過「萬國法律事務所」擬定，更有人提及價碼。

▲蔡阿嘎（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎昨日發聲明開除元老級員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎工作室一紙律師聲明震驚網路，且眾人注意到出自萬國法律事務所。PTT網友留言「哇！萬國耶」、「這種事找到萬國不便宜吧」，有人接觸過該事務所「萬國好貴，之前有問過」、「萬國法顧欸，殺雞用屠龍刀」，更有網友稱「著名的貴……，趙建銘的台開好像就是請他們辯護，花了一百多萬（2006的物價）」，接著推測「應該跟帳務有關吧？不然出動萬國也太猛」。

▲▼蔡阿嘎律師事務所來頭大。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎律師聲明出自萬國法律事務所。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

萬國法律事務所是台灣相當知名的律師事務所，現任國防部部長顧立雄曾是該事務所的資深合夥律師。事務所客戶幾乎為知名人士，包括知韓文化協會董事長藍祖蔚、新北國王主力後衛林書豪、街口支付創辦人胡亦嘉、家登精密工業股份有限公司、藝人徐若瑄的老公李雲峰等。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹球迷「露奶晃3秒」　成人網站祭300萬搶人

推薦閱讀

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

蔡阿嘎員工蘿拉「不法行為」被開除！　他大膽預測驚人內幕

蔡阿嘎員工蘿拉「不法行為」被開除！　他大膽預測驚人內幕

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

給孫安佐1封公開信！68歲教授「4道理」提醒：別怪父母

給孫安佐1封公開信！68歲教授「4道理」提醒：別怪父母

趙小僑23個月大女兒「會背九九乘法表」　萌樣被讚：天才寶寶

趙小僑23個月大女兒「會背九九乘法表」　萌樣被讚：天才寶寶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

蔡阿嘎員工蘿拉「不法行為」被開除！　他大膽預測驚人內幕

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看
  2. MEI MEI挺9月肚拍孕婦寫真！　「懷4寶只大肚」肌膚光滑巨美
  3. 小孟老師／6月7日星座運勢　魔羯想賺更多「機會來了」
  4. 金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相
  5. 「唐朝豪放女」夏文汐相隔十年再來台！　《殺夫》大尺度片段出土
  6. 林熙蕾凍齡美貌「被女兒嫌老」　獻出醫美初體驗老公讚：hot mama
  7. 蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴
  8. 11歲伊萊被同學打提告勝訴！　媽心疼再發聲：無力感很重
  9. 趙小僑23個月大女兒「會背九九乘法表」　萌樣被讚：天才寶寶
  10. 潘瑋柏「被說哪有胖」走心！　尷尬傻笑：不知道該開心還難過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366