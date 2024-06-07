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金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

記者陳芊秀／綜合報導

31歲電台主持人陳思安（三三）主持《幸福藏寶圖》多年，並曾因節目勇奪第53屆廣播金鐘獎，已婚並育有一子，仍保持火辣身材。而端午節即將到來，大家正準備吃粽子過節，她在Threads發文透露，爸爸是吃粽子噎死，呼籲長輩一定要慢慢吃。

▲▼廣播金鐘主持人陳思安（三三）透露爸爸離世真湘。（圖／翻攝自IG）

▲電台主持人陳思安（三三）曾奪廣播金鐘獎。（圖／翻攝自IG）

陳思安的爸爸離世1年多，當時雖說意外死亡，其實是吃粽子噎死，因為家中長輩覺得很丟臉，因此要孩子對外說是心肌梗塞離世。她表示沒想過此事是不是丟臉，「我覺得這是很嚴重的問題」，隨著吃粽子的季節再度到來，以父親的死亡來呼籲大家，務必注意家中的長輩及爸媽，品嘗粽子一定要慢慢吃，咬碎了再吞下，「粽子很軟但是很黏，所以牙口不好的長輩更應該要注意」。

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▲▼廣播金鐘主持人陳思安（三三）透露爸爸離世真湘。（圖／翻攝自IG）

▲▼廣播金鐘主持人陳思安（三三）透露爸爸離世真湘。（圖／翻攝自IG）

▲陳思安（三三）近日發文分享爸爸離世的原因。（圖／翻攝自IG）

而陳思安去年忙完爸爸後事時，曾有感而發分享，「生命很短暫，人生很無常，好好珍惜身邊的人事物，好好享受妳所擁有的一切美好」。她日前分享上山去拜祭爸爸，因為是「對年」習俗（往生滿1年），與媽媽、弟弟3人手忙腳亂準備食物、祭拜，很多流程都沒有搞清楚。貼文寫道「我開了手機拿我兒子的照片給他看，很可惜他沒有辦法陪孫子長大」，見媽媽一邊拿著香一邊向爸爸訴說孩子近況，她很怕在家人面前哭出來，努力堅強。

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