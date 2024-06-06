記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎6日突然發出律師聲明，指出資深員工蘿拉因有不法行為，影響公司利益，因此即日起與對方解除勞雇關係，消息引起網友熱烈議論。事實上，蘿拉是許多蔡阿嘎粉絲熟知的工作人員之一，她過去也因為很愛買名牌而引發話題，如今她突然出事，昔日的開箱影片也再被網友翻出。

▲蔡阿嘎（左）6日宣佈開除資深員工蘿拉（中）。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎在2022年曾拍攝一支開箱影片，內容是介紹蘿拉在日本買的各種戰利品，並透露蘿拉一天就刷了200萬元。後來，在大票網友的許願下，蔡阿嘎又到蘿拉家拍攝住家開箱片，影片中，可以看到蘿拉家的各個角落都是精品，床底下還塞滿了各種名牌包，連蠟燭一顆都要價3000元，引蔡阿嘎狂呼：「妳這裡是名牌的倉庫是不是啦！」

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▲▼蘿拉收藏許多名牌包和精品。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

如今蘿拉被蔡阿嘎解雇，不少網友都再度翻出當時的影片，並留言表示「這麼多錢，果然不是正常的來源」、「看到公告馬上回來這，原來不單純」、「想說是個平凡有趣的開箱影片，結果變成是蒐證影片」。

蔡阿嘎6日在社群發出聲明，指出員工蘿拉的不法行為嚴重違反公司政策和工作規則，造成公司受到重大損失，雙方的勞雇關係即日起終止，蔡阿嘎工作室也警告蘿拉不得再以工作室所屬公司名義進行任何活動。聲明還強調，蔡阿嘎和團隊在事情發生之前並不知情，現已委託律師處理後續所有法律程序。