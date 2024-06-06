樂童音樂家秀賢挑戰「性感概念」被哥哥酸低級　開嗆主持人網笑翻

文／妞新聞

韓國人氣雙人團體「樂童音樂家（AKMU）」擁有〈200%〉、〈Give Love〉、〈RE-BYE〉、〈LAST GOODBYE〉、〈如何連離別都愛著，而我是愛你的〉等經典歌曲的他們，去年一首依舊寶刀未老，〈Love Lee〉紅遍全球，被譽為「最有才氣的天籟兄妹檔」的雙人組合，居然要拆了！？

秀賢獨自單飛談合作

哥哥無預警現身嗆：偷走我妹？

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最近妹妹秀賢卻暫時「單飛」，獨自登上由UV成員兪世潤與音樂家Muzie經營的YouTube頻道「유브이 녹음실」，預計將進行驚喜音樂合作，可以看到秀賢穿著輕便洋裝走進錄音室，兪世潤立刻感嘆：「沒有燦赫一起單獨跟你問好還是第一次呢！」不過才講沒幾句話，外面卻傳來門把轉動聲。

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▲樂童音樂家妹妹秀賢獨自登上YouTube頻道「유브이 녹음실」。（圖／Youtube／유브이 방 - UV BANG，下同）

無預警抵達錄音室現場的，就是剛剛話題中的主角哥哥燦赫！？意外的到訪讓全場都嚇了一跳，主持人原本以為是來探班的，沒想到燦赫否認表示：「不是來聽的，原本秀賢在做音樂的時候，我一直都會一起」，氣氛一秒超尷尬，其他人試圖緩頰詢問：「我們以為秀賢也會跟你告知一聲」，沒想到燦赫似乎很不爽開酸：「怎麼像是小偷一樣把人家妹妹帶來這裡」，驚人話語連妹妹都瞳孔地震。

妹妹挑戰「性感概念」



燦赫再度不爽：很低級

接著為了緩解氣氛，馬上進入音樂討論，不過在兪世潤說明這次將會讓秀賢挑戰從未做過的「性感概念」時，燦赫似乎再度不爽爆發：「我就知道會這樣，讓我妹妹用性感？才20代的年紀欸？我覺得不行」，氣氛直接降到冰點。

在現場播放預計合作的DEMO音樂時，燦赫一邊聽、一邊露出謎之笑容，讓現場人都十分緊張，最後似乎忍無可忍評價：「雖然不想這麼形容，但真的很粗俗（低級）」，用字超不留情面，在秀賢自己也願意嘗試的回應後，哥哥依舊不願意同意開罵：「秀賢做音樂以來從來沒有自己判斷過，不太懂這種低級的東西」，而且還堅持自己有『很大人的眼光懂看人』，驚人的畫面曝光馬上引爆熱議。

原本以為會有罵聲的留言區卻超歡樂，網友紛紛笑噴表示：「哥哥怎麼可以厚著臉皮如此專業的演出？妹妹的表情太REAL了啦！」、「今天從哪裡開始有劇本真的看不出來」、「是天才吧？看不出真實與演技的界線」，底下有一大票網友因為燦赫的「超狂演技」，紛紛留言敲碗許願他演員出道，完整看完會發現是爆笑小劇場。（但其實蠻想聽妹妹唱的。）

其實兄妹檔即將帶著第三張迷你專輯「LOVE EPISODE」在6月3日回歸，主打歌〈Hero〉也釋出MV預告，兄妹檔大膽挑戰角色扮演，童話故事風格讓歌迷們期待指數爆表，大家不要錯過啦！

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