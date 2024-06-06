黃子佼、孟耿如「獻花致意」邱瓈寬母親　子弟兵朱軒洋名字也出現

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬的母親離世，享耆壽93歲。她交友廣闊，儘管懇辭奠儀及訂製花籃，仍有不少好友委託禮儀公司獻花致意。包括黃子佼和孟耿如夫妻、括劉德華、曾志偉、王菲等人，儘管不克前來仍表達心意。此外，神隱已兩個月的子弟兵朱軒洋也獻花致意。

▲邱瓈寬現身母親追思靈堂。（圖／記者李毓康攝）

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邱瓈寬是知名經紀人，連天后王菲都曾是她的藝人，此外她也身兼製片、導演等身份，在演藝圈深受後輩敬重。如今邱瓈寬經歷喪母之痛，不少朋友也都深表哀思，會陪伴寬姐送母親最後一程。

此外，寬姐也為母親設置追思會場，將於6月6日至6月14日的上午10點至下午6點開放，供各界好友至臥龍街的耆福會館緬懷及致意。此外她也懇辭奠儀和花籃，如果現場仍有收到奠儀，將會全數捐贈公益團體。

▲黃子佼目前雖未現身，但也送獻花致意。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

台港中藝人包括劉德華、曾志偉、王菲、鍾楚紅、張惠妹、周渝民、陳玉蓮、陸小芬、謝金燕、具俊曄、大S夫妻等人，政治界包括前總統蔡英文、高雄市長陳其邁、民眾黨主席柯文哲等人都獻花致意。

▲邱瓈寬母親靈堂藝人獻花名冊。（圖／記者蕭采薇攝）

▲邱瓈寬母親靈堂藝人獻花名冊。（圖／記者蕭采薇攝）

▲邱瓈寬母親靈堂藝人獻花名冊。（圖／記者蕭采薇攝）



▲邱瓈寬母親靈堂，政商界獻花名冊。（圖／記者蕭采薇攝）