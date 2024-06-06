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直擊／邊佑錫魅力發威！桃機「千人滿出來」　20人力+6航警坐鎮

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男神邊佑錫因參演《背著善宰跑》爆紅，他即將在8日來台舉辦見面會，提早與6日搭乘OZ711航班抵達桃園機場為活動做準備，由於他將會到桃園機場接機大廳與粉絲見面，《ETtoday》抵達時現場已經聚集千名粉絲，一位現場民眾遠從高雄北上，透露「邊佑錫是我第一個追的演員」，準備了信件希望送出去。

▲▼▲▼邊佑錫。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

▲邊佑錫即將首度訪台。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

邊佑錫6日即將於中午抵達台灣，不到11點現場已經聚集千名民眾到場守候，只為見到男神一面，粉絲幾乎都是接近6點抵達現場，還有一位現場民眾遠從高雄北上，她透露約莫6點抵達機場，「我到的時候差不多50人左右了」，她過去都是喜歡偶像團體居多，這次入坑「善宰」，幾位粉絲齊聲讚嘆：「因為他演技很好，尤其是搞笑演技很圈粉。」前排民眾粉絲還幫忙搜集信件，希望幫後面的人遞出心意。現場多數粉絲都是因《背著善宰跑》入坑，但也有一名粉絲是因《20世紀少女》愛上他。

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▲▼邊佑錫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼邊佑錫抵台現場已經近千名粉絲在守候。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼邊佑錫。（圖／記者吳睿慈攝）

不僅如此，現場還有素面謀生的粉絲，因共通點都喜歡上邊佑錫，在Threads相認後一起追星，2人皆有搶到見面會門票，甚至還有人多搶票並讓給友人，展現追星革命情感，其中一名粉絲秀出自己特別手製《背著善宰跑》戲劇裡第8集出現的花束，希望可以把信件與禮物送出去。

邊佑錫人氣超高，主辦單位出動20人力到場維護秩序，現場也有6名航警不斷在四周幫忙疏散人潮，大陣仗接駕男神抵台。

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