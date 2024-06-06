56歲徐曉晰「燦笑同框」18歲帥兒！凍齡臉被她錯認：以為是妳男友

記者陳芊秀／綜合報導

56歲女星徐曉晰曾是音樂台人氣VJ，曾有過一段9年婚姻，並育有一子一女，離婚後撫養兒女長大，近年則從事心靈講師工作。她2019年送兒子到加拿大與前夫生活，近日透露在台北與兒子團聚，曬出母子合照時令網友驚艷「這是姐弟吧」！

▲徐曉晰同框18歲兒子。（圖／翻攝自臉書／徐曉晰）

照片中，徐曉晰整個人貼近兒子胸口，母子倆露出燦爛笑容，背景是台北地標101大樓。兒子笑容滿面，穿著深色休閒T恤，看起來心情很好，她也露出笑臉，身穿黑色上衣，流露出母子團聚的喜悅。她透露在演講行程前，提早兩天回台與兒子相聚，兒子最近開始籃球訓練，母子倆都朝著夢想前進。

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徐曉晰5月發文透露兒子已經滿18歲，正式成為大人，兩人合照，兒子身高已經超過她。而她的凍齡臉蛋，與年輕帥氣兒子站在一起，連藝人丁寧都留言：「我以為是妳的男友…。」合照超過萬人按讚，網友驚呼「Stacy的基因太強大了！簡直複製貼上啊」、「兒子好帥」、「美好的畫面」、「天啊～曉晰已經蠻高了～他還高一顆頭」、「真是從小帥到大，氣質真好」、「根本姐弟」、「這是姐弟吧」、「最萌身高差」、「笑容跟媽媽一樣甜美」、「燦爛笑容很像」。

▲徐曉晰5月透露兒子滿18歲了。（圖／翻攝自臉書／徐曉晰）