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LIVE／《善宰》邊佑錫爆紅訪台！ETtoday接機男神11點45分直播　

記者吳睿慈／台北報導

人氣男星邊佑錫以戲劇《背著善宰跑》爆紅，他聲勢大漲後，即將於6日搭乘OZ-711航班來到台灣，為首次的亞洲巡見面會台灣站做準備，而他向來寵粉，抵達當下也將會出現於接機大廳現場，與眾位粉絲相見歡，《ETtoday》將全程直播抵台現況，6日中午11點45分準時在線上與粉絲互動。

▲邊佑錫。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

▲邊佑錫預計在6日中午抵台，《ETtoday》將準時直播。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）

邊佑錫首次來台舉辦見面會，主辦單位藝凱娛樂日前宣布他將於6日（星期四）搭乘OZ-711航班抵達台灣，歡迎粉絲一起到場迎接偶像，但提醒必須遵守現場工作人員的指示安排排隊，也不可提前夜排及推擠追跑，更宣導不要包車跟隨藝人車輛。

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邊佑錫此趟訪台是為見面會「SUMMER LETTER」而來，他提早在6日率先訪台，只是週四為上班日，眾多粉絲哀嚎表示「沒辦法親自到場了」，也有南部粉絲表示「趕不上去台北」，為幫劇迷謀福利，《ETtoday》將全程直播抵台現況，一起迎接男神訪台。

▲▼邊佑錫。（圖／翻攝自Facebook／藝凱娛樂 EKite Entertainment）

▲邊佑錫提前來台準備見面會事宜。（圖／翻攝自Facebook／藝凱娛樂 EKite Entertainment）

事實上，邊佑錫7月6、7日也要在首爾舉辦見面會「SUMMER LETTER」，門票5月27日晚間7點開賣瞬間，等待人數高達70萬8284人，讓網友直呼：「人生第一次看到這種數字。」邊佑錫首爾見面會這次在獎忠體育館舉行，該會館可容納4500多人，相當於9000張門票共有70萬人湧入來搶，時下最夯男星非他莫屬。

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邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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