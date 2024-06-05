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獨家／崔佩儀兒子貝克宇將攻讀研究所　「寶貝妹妹」全身腫瘤急回台

記者葉文正／台北報導

藝人崔佩儀美籍韓裔老公最近回台灣歡慶57歲生日，夫妻倆又可以聚在一起，但崔佩儀透露：「老公主要回來看妹妹（家中愛犬），因為妹妹突然變很嚴重，身上有不少腫瘤，但我們是用生命在照顧她，也希望妹妹能夠轉好。」

▲崔佩儀(右)幫老公SAM慶生。（圖／源鑛娛樂提供）

▲崔佩儀(右)幫老公SAM慶生。（圖／源鑛娛樂提供）

崔佩儀提到，「原本愛犬妹妹罹患心臟二尖瓣膜脫垂，醫生說她不能太嗨，心臟跳太快會停止，也會肺積水，但我二月跟老公去京都，三月也去九寨溝，接著去美國看兒子十幾天，很長時間沒有跟妹妹在一起，可能牠恐慌又遇上地震，就發現牠身上有好多腫瘤了。」

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▲崔佩儀(右)幫老公SAM慶生。（圖／源鑛娛樂提供）

▲SAM不捨愛犬妹妹罹癌。（圖／源鑛娛樂提供）

崔佩儀也解釋，是如何發現愛犬的腫瘤，她透露：「我們固定幫牠拿心臟病的藥，醫生發現牠屁股那邊怎麼有異常突起，醫生看了就說要去腫瘤科，並穿刺化驗，結果發現肥大細胞腫瘤，下半身已經到處都有了，腫瘤有大有小，也導致牠現在不能正常走路，可是醫生說牠有心臟病不能截肢，建議吃類固醇，或是吃標靶藥化療，但我跟老公怕牠太辛苦，後來再去看心臟科，我們被醫生罵，說可以治療為什麼不治療，但我們希望她末期可以過得更有尊嚴一點，所以前期才沒有讓牠受太多苦。

▲崔佩儀(右)幫老公SAM慶生。（圖／源鑛娛樂提供）

▲崔佩儀跟老公SAM到哪兒都帶著妹妹。（圖／源鑛娛樂提供）

不過之後妹妹腫瘤變大了，開始做化療，但牠吃了化療藥就一直睡，崔佩儀感謝老天眷顧：「幸好妹妹還沒有食欲不振，只是怕牠會拉肚子，我把每天都當成最後一天照顧牠，每天下午五點半也會帶牠到河堤去走，牠腳已經殘障，還會自己去吃草，妹妹之前腳已經開過刀，子宮也摘除，肺積水也住院，我問老天，難道連這點親情都要跟我剝奪嗎？」

▲崔佩儀(右)幫老公SAM慶生。（圖／源鑛娛樂提供）

▲貝克宇六月底將回台。（圖／源鑛娛樂提供）

醫生說妹妹好起來的機率有百分之五十，只是會有副作用，只要吃藥就繼續昏睡，崔佩儀不禁想：「只是整天昏睡，這樣的活著有意義嗎。」心疼狗女兒受到病魔煎熬。

崔佩儀也跟老公SAM抱怨，把照顧妹妹的責任都丟給她一人，SAM則說，「如果妹妹的腫瘤有變小，就繼續吃標靶藥，等兒子貝克宇回來，我們全家一起陪牠，老公為了牠也還要再回來。全家一起拍沙龍照，我們把她當成貝克宇妹妹，希望妹妹成功抗癌。」

崔佩儀現在到哪都帶著妹妹，她也感嘆：「兒子現在出國讀書，現在就我跟牠相依為命，至少牠還會躺在地上搖尾巴，也會坐馬桶旁看著我，我難過連這點親情都要跟我剝奪，現在每周花費六千多元讓牠治療，只是隨著標靶藥藥越下越重，我真覺得人生快樂就好，不要活到那麼沒有尊嚴，我也每天睡前帶她拜菩薩，她就會舔我，牠這輩子都跟我們全家為伴，對牠真的很不捨。」

崔佩儀兒子貝克宇，目前還在美國唸大三，估計明年可以畢業，她也透露兒子規劃：「克宇還想讀碩士，可能去紐約大學或柏克利的研究所，六月底貝克宇也要回來台灣兩周，他去年三月回來，已經隔一年多沒回，還好我有去美國看兒子，他今年七月就滿21歲。」兒子對生涯規劃有自己想法，崔佩儀也是尊重。

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崔佩儀, SAM, 貝克宇

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