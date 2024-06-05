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獨／宋柏緯初孟軒BL裸戲為遮重要部位　冷到用襪子都套不住

記者葉文正／台北報導

新生代實力派演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏，融合BL愛戀與穿越元素的電影《環南時候》現正熱映中，宋柏緯在片中飾演有乩身的角色，還特地商請民俗老師阿潘，給了他動作上的指點，而「環南三少」宋柏緯、夏騰宏、初孟軒剛開拍就一起洗澡裸裎互見，也鬧出不少笑料。

▲《環南時候》環南三少浴場裸體照曝光引熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《環南時候》環南三少浴場裸體照曝光引熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

宋柏緯透露，自己也去看網路影片，想要熟悉出陣與乩童問事等民俗活動，「我有個朋友有乩身，我去找他，看他幫忙問事，但他也很難給我建議，但朋友說了，身體很常會不舒服，本來以為身體不好，所以才去修行，之前有頭痛跟反胃症狀，可能是有靈界的朋友跟他接觸。」

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▲《環南時候》環南三少浴場裸體照曝光引熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《環南時候》初孟軒(右)與宋柏緯一起受訪。（圖／記者葉文正攝）

宋柏緯說，這種體驗很特別，很像被催眠，進入一種境界，「只是我沒有被培養到那個程度，但對我來說是很特別的體驗，其實退駕最難，比起進入還要難。而且這次拍片便當都很好吃，腿庫飯超好吃，我們也自己包小黃瓜水餃，結果蠻爽口的，大推，不過因為是在冬天拍攝，整個過程都蠻冷。」

▲《環南時候》環南三少浴場裸體照曝光引熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

▲初孟軒剛當爸爸。（圖／記者葉文正攝）

初孟軒在片中擔綱護駕的角色，「我沒感應到，不過現場感覺很好，我們有放鞭炮，很大聲，但是神明降臨後，我就是保護他，不能讓民眾靠近他，學習過程中，都有要學的地方，動作流程，很多東西不協調，王爺在走王爺步，還有前後的差別，只是退駕時很困難，如果我沒有學很好，他可能會跌倒，他往後倒，也很容易撞到我下巴。」

▲《環南時候》環南三少浴場裸體照曝光引熱議。（圖／CATCHPLAY提供）

▲環南三少與王渝屏。（圖／CATCHPLAY提供）

初孟軒也提到最困難的一場戲，「最後我選擇與這個世界斷開連結，我最愛的人不願意跟我離開，跟劉亮佐的交流，決定要離開，跟保定(宋柏緯)私奔，我回家去找錢要逃離，遇到我爸，他希望我可以選擇我想要的路，他沒有給我任何一個擁抱，我還是追求我想要的，我爸非常煎熬又想成全我，這段戲拍了七次，我每次都哭，因為斗哥(劉亮佐)能量很強，可以讓我每場都哭。」認為親情戲難度不小。

片中宋柏緯跟初孟軒以及夏騰宏三人還有一起洗澡的養眼戲，初孟軒笑說真的很冷：「那看起來是夏天的戲，又要拍洗澡的部分，門是有關著，人還泡在水裡面我從水裡站起，這時候就很怕重要部位的襪子掉下來，這也是初孟軒第一次拍裸戲，真的很冷。

宋柏緯則表示自己很怕，「我看起來很曖昧，其實我一直在躲，澡堂很小，整體很冷，風一貫進來就很冷，當時是在萬里的公共澡堂，不過最冷還是打橄欖球，還有山洞裡，只有11度，橄欖球又是最早拍的，我彼此提醒記得多喝水，補充電解質，到晚上還有打戲，大家冷到用鋁箔保暖，越拍越冷，一直發抖，為了拍球賽的戲，也到基隆八斗高中一起訓練。」

兩人也提到夏騰宏的戲分最辛苦，「他有兩個時空現景，他真的很累，他說悲劇放遠看，就是一種喜劇，他很辛苦，雖然看了很想笑，但都有關心他說，你還好嗎，也累到速度變慢0.5倍，他算是貫穿前後，很多地方需要他，拍戲時間最長。

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宋柏緯, 王渝屏, 初孟軒, 環南時候

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