波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

記者陳芊秀／綜合報導

36歲日本AV女優波多野結衣出道將滿17年，至今仍然活躍在鏡頭前，昨日曬出早期作品封面，回顧當年的自己，並自嘲「眉毛很淡呢」。她的出道之路並非一帆風順，當時是PRESTIGE旗下的新人，沒有想到一眨眼就過了這麼多年。知名AV評論家一劍浣春秋對她的堅持表示尊敬，並透露目前仍有片商找她拍攝8K高畫質作品，「那真的不容易，必須對她表示Respect。」

▲波多野結衣PO出16年前出道照。（圖／翻攝自X）



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一劍浣春秋在「Play NO.1」發文，分析波多野結衣的成功之道。波多野結衣是專屬女優，但在AV業界的初期，大部分的時間都是在等待片商的邀約。然而，她卻在這種困難的環境中存活下來，並持續受到片商的青睞。一劍浣春秋寫道，「這是因為AV界一直有新面孔出現，但能一直受到片商青睞的，就只有她。而且最重要的是，她還要繼續打下去！」

▲波多野結衣見舊照笑說：「眉毛很淡呢。」（圖／翻攝自X）

此外，一劍浣春秋透露，去年自己與波多野結衣合作時，發現女神鬥志依舊高昂，充滿著鬥氣，並說「她絕不是要退休的女優」。即使面對身材變化的質疑，她也不會被外界的聲音打倒，這種職業熱情和堅持，讓人不得不佩服。