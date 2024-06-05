韓網熱門／史上最高品質蠟像！　任時完站旁邊「網友全認錯」

記者張筱涵／綜合報導

香港杜莎夫人蠟像館今年3月宣布，將製作韓星任時完的蠟像並於今（5日）公開，而這次的蠟像被盛讚為「最高品質」，不管是影片還是照片，都會讓人瞬間認不出來是真人還是蠟像，在南韓論壇引起熱烈討論。

【史上最高品質的任時完香港杜莎夫人蠟像館蠟像】

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1. 哇，就像有兩個任時完

2. 在某些照片看起來比任時完更像任時完哈哈哈哈哈

3. 這是我看過的藝人蠟像裡面最像的了

4. 第一張照片我還以為左邊才是蠟像欸！

5. 這是我看過還原得最像的了，雖然左邊的更像蠟像哈哈哈哈

6. 天啊任時完本人怎麼可以做出和蠟像一模一樣、連角度也相同的動作啊，嚇死我了，真的非常像，但本人還是比較帥的

7. 我還以為左邊才是蠟像，結果左邊的人突然換姿勢了哈哈

8. 是粉絲還是匠人啊，做得太好了！一般來說蠟像都會一眼看出來的說

9. 原本想說右邊是真人吧，結果往下一看左邊竟然動了

10. 雖然真的做得很像，但是本人還是帥非常多

11. 哇，說是史上最高品質的，一看想說左邊是蠟像吧，結果哈哈哈，任時完真的很帥

12. 哇！蠟像在動欸（？）

13. 雖然很好笑，但蠟像長得更像任時完哈哈

14. 我把真的任時完認成蠟像，想說蠟像怎麼長得更帥？結果哈哈，果然還是真人最帥，任時完的臉頰太可愛了

15. 如果沒有拿著麥克風和手機的話真的會認不出來

16. 衣服也選了很適合他的

17. 我原本想著李準基的點進來，真的一模一樣欸

18. 原本認不出來，但蠟像看起來比較有年紀感就分出來了

19. 蠟像的眼睛有點可怕

20. 真的是做得一模一樣，但眼睛部分怪怪的，一看就知道左邊是任時完