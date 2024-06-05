GD再拓展領域「被任命為KAIST客座教授」！　科學結合娛樂求化學效應

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手G-Dragon（GD、權志龍）被任命為KAIST（韓國科學技術院）機械工學系的客座教授，為期2年的時間，他將作為全球大使加強海外宣傳，他也希望和頂尖科學技術專家合作後，能產生巨大的化學效應。

▲G-Dragon被任命為KAIST全球大使和客座教授。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn）



KAIST總長李光亨（音譯）5日在《創新韓國2024》活動中，正式任命GD成為KAIT全球大使和客座教授，希望能夠將KAIST開發的最新科技技術和南韓文化產業結合，來提升南韓文化的全球競爭力。

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GD將在這個月4日起至2026年6月，在這兩年期間加強KAIST的海外宣傳，所屬經紀公司Galaxy Corporation表示：「透過這次的任命，我們期待透過娛樂科技的研究與開發來實現市場創新，並推動K-Culture的全球擴展和成長。」

GD將作為客座教授，為本科生和研究生提供領導力特別講座，他將分享作為世界級藝術家的經驗和生活，旨在為KAIST的學生提供世界視野和洞察力，並激發他們在各自領域的挑戰和靈感。

不只如此，GD也將舉辦文化活動，與KAIST成員進行交流，並提供創意和融合型人才成長所需的藝術經驗：「能夠成為培養無數科學天才的KAIST的客座教授，我感到非常榮幸。」