陸網友打卡新景點「周潤發香港豪宅」　增值20倍市值破12億台幣

記者陳芊秀／綜合報導

香港明星的住家最近成為大陸網友觀光打卡景點。繼郭富城的大坑豪宅、劉德華的加多利山豪宅後，周潤發位於九龍塘金巴倫道的豪宅也被大陸網友朝聖。周潤發與太太陳薈蓮對房產投資相當擅長，自1990年購入該棟豪宅後，就一直住在此處。

▲周潤發身為巨星作風親民。（圖／記者張榮恩攝）

大陸一位網友在九龍塘豪宅外拍影片，片中介紹：「周潤發的豪宅，這棟房子是發哥在1990年花費1470萬港幣（約台幣6千萬）購買的，現在的市價已經達到3億港幣（約台幣12.1億），增值了20倍。」

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九龍塘是香港傳統的富人區，許多名人都選擇在此地居住。除了周潤發，曾與他合作拍攝《賭神》的向華強也住在附近。甚至有傳言說，知名風水師李居明是周潤發的鄰居，而已故的武打巨星李小龍也曾在此地居住。

▲陸網友朝聖周潤發香港豪宅。（圖／翻攝自小紅書）

周潤發的投資眼光一向被譽為獨到，90年代開始他就投資香港的房地產，除了九龍塘的自住豪宅外，還有山頂、上環、銀線灣、旺角等地的物業，並先後購入西貢和清水灣的土地。據傳，周潤發和太太陳薈蓮聯名持有的房地產，加上海外物業和股票等，兩人的資產總值高達56億港幣（約台幣227億）。

陳薈蓮曾在一次電視節目的訪問中透露，她和周潤發已經設立了慈善基金，打算將資產捐出做公益。周潤發也曾說過：「錢不是我的，我只是暫時保管。」