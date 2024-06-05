Soya悲認4年分手2次：超強聽到結婚就恐慌！　「當聖母」4盲點自我毀滅

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「超強系列」3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜，和「Soya手癢計劃」結束4年戀情，引發眾怒。Soya於5日凌晨還原始末，並反省自己在愛情中太愛對方，盲目失去自我，坦言對方很害怕要結婚，4年來其實已分手過2次，「我一直以為我可以征服這個人。」如今才知道自己有多傻。

▲Soya和超強。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



Soya回憶起4年的感情，坦言最不健康的一個狀況就是愛過頭，「我就是那個非常愛非常盲目的那個角色，然後他就是那個很享受接受我的愛的人，但是又不想要跟我在一起一輩子。」兩人對婚姻的看法不同調，「他一想到要跟我結婚、要跟我一起一輩子，就會開始會有恐慌，可能他覺得還年輕啊、還沒有看夠世界啊，那我自己就覺得我想要找到一個可以再愛我多一點的人。」

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▲Soya現身回應被劈腿風波。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

Soya和超強曾因這個問題分手過2次，但最後都因不捨彼此而復合，也因此底線越來越低，她直言：「我可以明白為什麽他遇到另外一個讓他心動的人，他終於有了這個（分手）動機，其實我可以明白，只是還是會很受傷。」也因為這次事件，Soya徹底醒悟，發現自己在感情上的盲點，也感謝這段痛苦的經歷讓她學會了自我反省和成長。

▲Soya現身回應被劈腿風波。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

對於自己的聖母情節，Soya自嘲一直以為感情很健康，直言這4年最笨的4個「以為」就是：「我一直以為我跟他感情越來越好了，因為我給他很多信任，因為我給他很多空間，我可以征服這個人，我可以跟他結婚，我一直是抱持著這樣的心態，然後結果我看回去覺得在做什麽？所以啊？你太盲目了！你太笨了！你忘記自己了啊！」

走過情傷，Soya以自身經歷提醒女孩們談戀愛不要失去自我，「正在盲目愛人的你，可能你因為太愛這個人，就會忘記自己把底線一直一直往下拉，你一定要觀察到這一點，只要你有任何一點的不舒服，都必須面對那個不舒服，去看是什麽問題，不是在那邊自己硬吞，然後硬講的是自己的問題，感情如果真的不健康到一個地步的話，就放手吧，我們會遇到更好的。」

▲Soya現身回應被劈腿風波。（圖／翻攝自YouTube／Soya手癢計劃）

