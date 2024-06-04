Joeman開箱萬元粽子挨酸「假鬼假怪」　截圖回擊：討厭被說有錢沒差

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber Joeman的「對決系列」相當受歡迎，他日前更新萬元粽子與平價粽子的對決影片，然而，他在影片中的反應卻被網友酸「明明有錢在那邊假鬼假怪」。對此，Joeman 4日在社群做出回應，坦言討厭被說「有錢沒差」，更表示「沒有人的錢是大風颳來的」。

▲Joeman開箱萬元粽子。（圖／翻攝自Joeman IG、YouTube）

Joeman在社群曬出網友的留言截圖，直言：「我很討厭別人對我說『反正你那麼有錢，沒差啦』，只要是正當工作，沒有人的錢是大風颳來的。」Joeman表示，他並不認為自己有錢，但他認識的許多有錢人，即使身價達數十億，吃飯有剩還是會打包、購物還是會比價，購車時會選擇折舊低、能節稅的車款，購買手錶也會選擇保值的款式。

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▲Joeman截圖網友留言。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）

Joeman認為，這些人之所以能夠有錢，就是因為他們在生活中重視細節，不會亂花錢，「很多人都搞錯順序，以為有錢，所以可以亂花，但事實是他們不亂花，所以才有錢。更何況這是一顆16800的粽子…正常人都會激動吧？」

▲▼Joeman被要價萬元的粽子嚇到。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman的貼文引來許多網友贊同，大家紛紛留言「有沒有錢都跟他們沒關係，講出來就會分給你嗎」、「會說這種話的人是因為他們沒有錢啊」、「對，重視細節才會有錢，錢也要花在對的地方，拿去捐款幫助不好過得人也比亂花錢好」、「暴發戶比較會假鬼假怪」。